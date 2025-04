Entrevista com a prefeita de Marialva Flavia Cheroni

1. Qual é o planejamento da senhora para desenvolver a inovação e o empreendedorismo em Marialva?





Nosso planejamento é baseado no fortalecimento do Programa Marialva Mais Empreendedora, ampliando incentivos fiscais, infraestrutura e capacitação para empresários e trabalhadores. Vamos continuar atraindo novas empresas, apoiando empreendedores locais e investindo na qualificação da mão de obra para que Marialva se torne cada vez mais competitiva. Além disso,pretendemos incentivar a inovação por meio de parcerias estratégicas com universidades, instituições de pesquisa e entidades do setor produtivo, facilitando a adoção de novas tecnologias e metodologias inovadoras nos negócios locais.

2. Grandes cidades vêm investindo em parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras, porém esses empreendimentos demandam elevados recursos. Como a senhora pretende desenvolver um ecossistema de inovação na cidade com limitações de orçamento?





Sabemos que grandes investimentos são um desafio, especialmente em cidades de menor porte como Marialva. Os valores de terrenos são elevados na nossa região e as áreas institucionais são escassas. Sem falar no alto custo para se viabilizar parques tecnológicos. No entanto, nossa estratégia é potencializar os recursos existentes por meio de parcerias público-privadas e buscar incentivos estaduais e federais voltados à inovação. Além disso, vamos estimular um ambiente favorável ao empreendedorismo inovador, apoiando startups locais, promovendo rodadas de negócios e criando espaços de capacitação e coworking.

3. As prefeituras, de forma geral, criam programas de capacitação em parceria com outras entidades para promover o empreendedorismo. A senhora pretende seguir nessa direção também?





Sim, acreditamos que a capacitação é fundamental para o sucesso dos empreendedores. Também buscamos fortalecer a educação empreendedora nas escolas, preparando nossos jovens para o mercado de trabalho e incentivando a cultura do empreendedorismo desde cedo. Também planejamos realizar missões técnicas para que empresários locais possam conhecer boas práticas de inovação em outras cidades e aplicá-las em seus negócios. Já fazemos dessa forma com a nossa agricultura familiar.

4. Em quais elementos a administração da senhora deve se diferenciar das administrações anteriores no que diz respeito à inovação e ao empreendedorismo?





Queremos simplificar a burocracia, acelerar processos de licenciamento e garantir que os empresários tenham o suporte necessário para crescer. Outro diferencial será o fortalecimento da mão de obra. Nós sabemos que muitas empresas estão carentes de profissionais. Já iniciamos um fortalecimento da agência do trabalhador, aliada aos nossos cursos para buscar essa mão de obra ociosa nos bairros e inserir esse profissional nas empresas que precisam. Além disso, vamos investir na diversificação da economia, incentivando não apenas a indústria e o comércio, mas também o turismo e a agricultura tecnológica.

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)