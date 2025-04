Entrevista com prefeito de Apucarana Rodolfo Mota

1) Apucarana já tem uma governança e o Programa Conecta, que busca unir entidades em prol do desenvolvimento de inovação. Inclusive, já foi realizado um estudo técnico com a principais potencialidades. Qual é o plano do senhor para utilizar essas informações?





Inicialmente quero destacar a importância e a relevância de todas as entidades que têm se mobilizado nos últimos anos, para discutir a questão de um ecossistema de inovação em Apucarana. A gente precisa, então, com esses dados, com essas informações, com o trabalho dessas entidades, congregadas através do CONECTA e do Fórum Desenvolve Apucarana, traçar projetos e traçar planos. Então, nós não temos nesse primeiro momento, um cronograma de trabalho definido, mas já decidimos que isso será feito nos próximos encontros do Fórum Desenvolve Apucarana, do CONECTA e da prefeitura, através do nosso Instituto de Pesquisa e Planejamento.

2) Foi aprovada em Apucarana a Lei Municipal nº 17/2023, que institui o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo e a Inovação. A regulamentação prevê aporte financeiro a empreendedores. Quando a prefeitura deve lançar os primeiros editais?





Essa regulamentação precisa ser feita. Nós só vamos discutir a questão dos incentivos, do fomento, quando tivermos um plano de trabalho estabelecido. Há a intenção, há vontade política e administrativa do nosso mandato de fazer esse apoio, mas que ele não se limite, não fique apenas no apoio financeiro, com incentivo, através de crédito. Mas, em especial, para garantir capacitação, treinamento, apoio, para que esses empreendedores tenham seus negócios de maneira sustentável. O crédito concedido é importante, mas o decisivo é a maneira de trabalhar, é o quanto esse profissional, esse empreendedor está capacitado para o seu trabalho. A gente precisa congregar as duas coisas, e isso está dentro desse momento que nós vamos debater, desse projeto, desse plano de trabalho que nós vamos estabelecer para os próximos anos.

3) Muitos municípios já aprovaram regulamentações semelhantes às de Apucarana. Essas propostas, contudo, geralmente atendem startups e empreendedores com formação universitária. O que a Prefeitura pretende fazer para os pequenos empreendedores?





Tem muita gente boa empreendendo nos quatro cantos da cidade, muitas vezes sem a formação, sem o reconhecimento e sem o apoio que poderiam ter. Então as entidades que congregam o Conecta, o município de Apucarana, o nosso Instituto de Pesquisa e Planejamento, notadamente o SEBRAE, enfim, todos nós juntos fazermos busca ativa e ir em busca desses empreendedores para trazer eles para dentro do ecossistema. Aqueles que já estão, obviamente, irão nos ajudar com a sua experiência, com o seu conhecimento, a buscar esses empreendedores que ainda não fazem parte do ecossistema. Tanto aqueles que já possuem um alinhamento, um encaminhamento, um projeto bem definido, quanto aqueles que vão chegar através do programa.

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)