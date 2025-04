Entrevista com prefeito de Cambé, Conrado Scheller

1) De que forma a nova administração do senhor como Chefe do Executivo em Cambé vai ser diferente da primeira no que diz respeito à inovação e ao empreendedorismo?





Na nossa primeira gestão, tentamos modernizar a administração e criar um ambiente mais favorável para quem empreende e gera empregos. Agora, queremos avançar ainda mais. Iniciamos processos de digitalização dos serviços públicos e queremos avançar muito nisso. Também trabalhamos para reduzir a burocracia para o empreendedor e melhorar a eficiência da Prefeitura.

2) Cambé é uma cidade com diversos setores e com grande potencial econômico, porém não dispõe de um Parque Tecnológico ou incubadoras e aceleradoras de empresas nascentes de base tecnológica. O que o senhor pretende fazer para fomentar o ecossistema de inovação de Cambé?





Estamos implementando uma série de iniciativas estratégicas e que constam de meu plano de governo. Estamos criando o Fundo de Ciência, Inovação e Tecnologia, que impulsiona projetos inovadores e estuda a concessão de benefícios fiscais para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, estamos estruturando habitats de inovação, como incubadoras e aceleradoras, para apoiar negócios tecnológicos e gerar empregos de alto valor agregado.

Em dezembro de 2024, credenciamos junto ao governo do estado um HUB de Inovação e uma Incubadora. Também planejamos a criação da Agência de Inovação em parceria com o governo do Estado. O projeto visa estabelecer espaços públicos com governança compartilhada entre os municípios, governo estadual, instituições de ensino, secretarias municipais, Sistema S e setor privado. Também está nos planos a realização do Fórum Municipal de Inovação, integrando o poder público, universidades e entidades do setor para discutir políticas e ações voltadas para tecnologia e inovação. Também está previsto o início da construção do campus do Instituto Federal do Paraná em Cambé. Lá, teremos formações e capacitações na área de inovação e a tecnologia.





3) Muitos municípios vêm incentivando a inovação por meio de legislações próprias de fomento. O senhor tem planos semelhantes para Cambé?

Sim. Estamos estudando a implementação de uma política municipal de inovação que contempla incentivos fiscais, programas de atualização e apoio financeiro para startups e empresas de base tecnológica. Além disso, queremos criar um fundo de inovação para apoiar projetos estratégicos.





4) O empreendedor enfrenta muitas dificuldades para sobreviver. O que a Prefeitura vem fazendo para auxiliar esse empreendedor, principalmente os pequenos?

Desde o início da nossa gestão, investimos no fortalecimento da Sala do Empreendedor, que oferece consultoria gratuita, orientações sobre abertura de empresas e acesso a crédito. Criamos também programas de capacitação para ajudar o micro e pequeno empresário a se organizar melhor financeiramente e se posicionar no mercado. Além disso, facilitamos o acesso ao Fomento Paraná, que oferece linhas de crédito com juros reduzidos para quem quer investir no próprio negócio.





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)