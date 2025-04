Entrevista com vice-prefeito de Rolândia Horácio Negrão

1) Rolândia é uma cidade com diversas indústrias. Um exemplo são os frigoríficos, que já empregam milhares de pessoas. De que forma a Prefeitura vem trabalhando para suprir as necessidades do setor, sobretudo na formação de mão de obra e criação de infraestrutura?





Horácio Negrão: Com relação à formação de mão de obra o Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Relações do trabalho implementou pesquisa anual junto aos RHs das empresas para levantar as principais carências direcionando os cursos e treinamentos segundo a demanda apurada.

Quanto a criação de infraestrutura, em decorrência do aumento populacional provocado pela elevada oferta de empregos, o desafio maior reside em proporcionar aos trabalhadores acolhimento, saúde e educação, motivo pelo qual estão sendo consideráveis investimentos nas áreas específicas de atendimento.





Também, para este ano, estão previstas o lançamento de loteamentos industriais com o objetivo de oportunizar a implantação e expansão empresarial.

2) Outra necessidade da economia em geral é o desenvolvimento de inovação, que exige investimentos elevados em tecnologia, capacitação de mão de obra, etc. Para tanto é preciso um envolvimento de vários grupos, empresas e entidades públicas, como preconiza o Modelo Triplo Hélice. Como a Prefeitura vem trabalhando para criar um ecossistema de inovação?





No ano de 2022 foi realizado diagnóstico do sistema municipal de inovação e o planejamento do ecossistema de inovação de Rolândia, com a participação do SEBRAE, sendo apontadas as cadeias de agronegócio, alimentícia, eletrometalmecância e tecnologia da informação e comunicação como de oportunidades de negócios.

Com base nestes dados foi criada a Governança de Inovação, formada com representantes do poder público, setor privado e terceiro setor que tem definido as ações voltadas a solidificação e expansão do ecossistema de inovação.





As trilhas de inovação, destinadas aos alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares, têm sido realizadas com frequência no intuito de criar uma cultura inovadora para as próximas gerações.

3) A grande maioria das pessoas empreende por necessidade no Brasil, o que não é ideal em decorrência da elevada taxa de insucesso. O que a Prefeitura está fazendo para incentivar os pequenos empreendedores?





Através da Sala do Empreendedor são disponibilizadas todas informações e capacitações para aqueles que tem por objetivo empreender, com especial atenção aos temas financeiros.

As políticas públicas para este público são definidas pelo Comitê Gestor das Microempresas e MEIs, com participação paritária de membros do setor público e da sociedade civil, o qual tem se empenhados na realização de feiras e formação de associações e cooperativas.





O acesso ao crédito é disponibilizado junto aos bancos de fomento, segundo a avaliação doas agentes de crédito treinados para tanto. O município também firmou convênio com fundo garantidor com o objetivo de oferecer aos empreendedores melhores condições de negociação junto aos estabelecimentos de crédito.

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)