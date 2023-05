Escritório MEI é inaugurado e empreendedores já podem utilizar o espaço

O empreendedor que precisa de um espaço confortável, aconchegante, equipado e pronto para fazer um atendimento ou uma reunião com clientes tem, a partir desta segunda-feira (2), esse local sem nenhum custo para utilização no centro da cidade.





Trata-se do Escritório MEI, inaugurado pela Sala do Empreendedor de Londrina na manhã de hoje. O Escritório fica na sede da SMTER (Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda), na rua Pernambuco, 162.

O espaço corporativo foi pensado para atender aos diferentes perfis de empreendedores e está à disposição, por meio de agendamento no site da Prefeitura, para que o empreendedor receba seu público, realize apresentações para potenciais clientes e faça reuniões de trabalho.





O local conta com mesa de reunião, computador, impressora e é climatizado.