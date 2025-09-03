Estado do Paraná continua na lista de estados mais ágil na abertura de negócios

O Paraná segue entre os estados mais ágeis do Brasil na abertura de empresas, com apenas 8 horas em agosto, de acordo com o Painel de Abertura de Empresas , divulgado nesta quarta-feira (3) pela Junta Comercial do Paraná (Jucepar), órgão do Governo do Estado vinculado à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Seic). No Brasil, o tempo médio foi de 1 dia e 2 horas (26 horas), ou seja, o tempo de abertura de uma empresa no Paraná foi 18 horas mais rápido.





Os estados mais rápidos no mês foram Sergipe, com 5 horas e 37 minutos, e Piauí, com 6 horas e 56 minutos. Apesar da agilidade, ambos registraram volumes bem menores de novas empresas com 534 e 808, respectivamente. O Paraná contabilizou 6.626 aberturas, o que garante o terceiro lugar na posição nacional também em volume de processos. São Paulo (29.251) e Minas Gerais (8.793) também aparecem entre os primeiros na quantidade de processos.

Segundo o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni, a manutenção do tempo em 8 horas mostra que a Junta Comercial, e as prefeituras e órgãos parceiros, estão trabalhando alinhados para diminuir burocracias. “Esse ritmo mostra a eficiência que o Paraná vem demonstrando. O importante é que o Estado tem conseguido manter uma trajetória de destaque nacional”, afirma. “Os bons resultados se devem à confiança dos empreendedores no nosso sistema, que comprova ser possível abrir uma empresa em menos de um dia, enquanto a média brasileira ainda ultrapassa 24 horas”.





Em julho, o Paraná bateu recorde no tempo para abertura de empresas com média de 7 horas e 52 minutos, diferença de minutos em relação a agosto. Até então, o recorde era de abril de 2024, com uma média de 8 horas e 4 minutos.

Na outra ponta do ranking, os estados com os maiores prazos para abertura de empresas em agosto foram Acre (62 horas e 6 minutos), Pará (57 horas e 13 minutos) e Mato Grosso (41 horas e 32 minutos). No Sul, Santa Catarina registrou 18 horas e 42 minutos e o Rio Grande do Sul, 18 horas e 34 minutos.









