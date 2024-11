Estatal do pré-sal terá concurso público com cem vagas de nível superior

A PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.) abriu seu primeiro concurso público para preencher cem vagas de nível superior. O edital está previsto para sair até o fim deste ano e as provas serão em 2025.





Além dessas vagas, a PPSA prevê um cadastro de reserva com 780 posições. As provas ocorrerão no primeiro semestre de 2025, no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

No Rio, os cargos incluem advogado, analista de gestão corporativa, analista de TI e especialista em petróleo e gás. A seleção terá provas objetivas para todos e discursivas para as vagas de advogado e especialista.





Tabita Loureiro, presidente interina da PPSA, disse que o concurso é uma resposta à expansão das atividades da empresa. "A produção da União vai ultrapassar 500 mil barris por dia até o fim da década. Precisamos aumentar a equipe", disse. Atualmente, a PPSA tem 63 funcionários.

Segundo ela, a empresa terá novos desafios com o aumento das operações de petróleo e gás. "No óleo, hoje comercializamos cerca de quatro a cinco cargas por mês, em média. Vamos chegar em 2030 comercializando mais de uma carga por dia. No gás, temos um desafio de vender diretamente ao mercado, incluindo os derivados", afirmou.





Os aprovados no concurso vão atuar na gestão de contratos e representar a União nos Acordos de Individualização da Produção, além de trabalhar na aprovação de projetos, auditorias, reconhecimento de custos e modelagem geológica e de reservatórios.





Os cargos exigem formação superior e experiência entre cinco e dez anos. Segundo Loureiro, embora novos concursos não estejam previstos, a expansão pode gerar oportunidades no futuro.