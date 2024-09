Estudo mostra que mais da metade dos brasileiros recusaria promoção para preservar bem-estar

Dado é trazido por estudo que mostra que 76% dos entrevistados valorizam equilíbrio entre vida profissional e pessoal





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Um estudo recente revelou um dado surpreendente sobre a visão dos brasileiros em relação à vida profissional: 56% afirmaram que recusariam uma promoção se isso significasse sacrificar seu bem-estar. O dado é do Talent Trends 2024, que destaca uma importante tendência no mercado de trabalho, onde os trabalhadores estão cada vez mais preocupados com o impacto de seus empregos em suas vidas, indo além da simples questão salarial.







“Embora o dinheiro continue sendo uma prioridade na busca por um emprego, está claro que esse não é mais o único fator determinante. O bem-estar e a qualidade de vida têm ganhado destaque como pontos importantes na escolha de uma carreira”, avalia o diretor de Pessoas e Cultura do Grupo Marista, Leandro Figueira Neto. Esse comportamento contrasta com a tendência de alguns anos atrás, quando grandes companhias ofereciam muitos benefícios como forma de atrair talentos. Mesmo que o estudo aponte que 46% dos profissionais ainda valorizam um bom salário, o que se percebe hoje, segundo o diretor, é que os profissionais desejam se sentir bem, considerando o equilíbrio como um componente essencial de satisfação.

Publicidade





Gestão humanizada e liderança inspiradora





Dentro desse contexto, as empresas passam a buscar promover uma gestão humanizada e uma liderança que seja autêntica. “Liderar não é apenas ocupar um cargo, mas assumir uma responsabilidade que deve ser conduzida de forma estável e consciente, integrando a satisfação como parte importante da cultura organizacional”, avalia Leandro. Para isso, o Grupo Marista realizou um diagnóstico interno que serviu como base para o projeto de reformulação da marca empregadora. O resultado confirmou que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é altamente valorizado pelos colaboradores da instituição.





Além disso, o Grupo vem desenvolvendo outros aspectos, como propósito, governança e comunicação eficaz, ciente de que sempre há espaço para avanços. “Essa percepção, vista como parte da cultura Marista, é uma conquista significativa. Sabemos que temos muitos pontos a melhorar, mas nosso compromisso é com a gestão humanizada, demonstrando que a liderança é uma responsabilidade que vai além do ambiente profissional”, afirma Leandro.