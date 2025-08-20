Evento em Londrina debateu desafios e perspectivas da cadeia produtiva do trigo

Londrina foi palco, nesta terça-feira (19 de agosto), da oitava edição do Café Moageiro, evento promovido pelo Sinditrigo-PR que reuniu cerca de 180 representantes da cadeia produtiva do trigo. O encontro trouxe à tona discussões estratégicas sobre os desafios e perspectivas do setor, com destaque para temas como a Reforma Tributária, o cenário global e nacional da produção de trigo e a busca pela autossuficiência no abastecimento da indústria moageira paranaense.





“A qualidade dos debates que realizamos consolida o Café Moageiro como importante evento de nosso calendário anual, realizado num período pré-safra, quando já podemos ter acesso a informações relevantes para nossos associados e para o mercado”, avaliou Paloma Venturelli, presidente do Sinditrigo-PR, entidade organizadora do evento. O Paraná é o principal polo moageiro de trigo do país.

Venturelli destacou a relevância estratégica dos temas discutidos – Reforma Tributária e os mercados nacional e internacional do trigo-, enfatizando a necessidade de preparação e adaptação do setor para os desafios futuros.





Sobre a Reforma Tributária, que entra em vigor, de forma gradativa, a partir de janeiro de 2026, ressaltou a importância de que as empresas já comecem a se organizar, com treinamento das equipes, adequação de sistemas, implementação de novos formatos de nota fiscal e capacitação das áreas de contabilidade e compras. Segundo ela, o tema exige uma revisão estratégica para que o setor possa se adaptar ao novo modelo de trabalho.

Nos painéis sobre o mercado de trigo, Venturelli apontou a preocupação com o déficit de abastecimento interno, destacando que, embora a produção nacional deva alcançar 7 milhões de toneladas, o Brasil ainda precisará importar cerca de 7 milhões de toneladas para atender à demanda interna.





Ela também chamou a atenção para a redução de 30% na área plantada no Paraná, um dado alarmante, apesar da expectativa de boa produtividade. Com uma produção estimada entre 2,5 e 2,6 milhões de toneladas, o estado ainda ficará aquém do consumo interno, que é de 4 milhões de toneladas, reforçando a dependência de importações, principalmente da Argentina, além de volumes menores do Paraguai e Uruguai.

Moatrigo





Ainda no Café Moageiro, o Sinditrigo-PR lançou a edição de 2026 do workshop moageiro Moatrigo , que acontecerá no dia 13 de abril, em Curitiba.





A programação do evento é planejada para ampliar o desenvolvimento profissional na cadeia produtiva do trigo e também proporcionar networking a seus participantes.

