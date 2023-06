Expo Japão chega ao fim e recebe público de 37 mil pessoas

O dia quente e ensolarado animou os londrinenses a saírem de casa neste domingo (11) para aproveitar as últimas horas da Expo Japão 2023.





A seis horas do encerramento, a feira já estava perto de registrar o mesmo númerode visitantes da edição do ano passado, quando houve um público recorde de 37 mil pessoas.

Publicidade

Publicidade





Quem foi até a sede campestre da Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina) pode conferir uma programação diversificada durante todoo dia, com apresentações esportivas, artísticas e culturais, além de inúmeras opções em gastronomia, com destaque para a culinária típica do Japão.







A dona de casa Luciana Bergonse foi com a mãe e os dois filhos à Expo Japão neste domingo. Chegaram no final da manhã, circularam pelo espaço e à tarde, depois de almoçarem, acompanhavam as atrações no palco principal, no centro da Praça Gastronômica.





“Eu acho tudo tão bonito. A gente que é daqui da cidade tem o privilégio de conhecer a cultura japonesa e eu acho importante os meus filhos crescerem tendo esse contato porque faz parte da cultura da cidade. Eu sempre venho à Expo Japão e saio admirada com o que apresentam aqui e também com a limpeza e a organização”, elogiou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: