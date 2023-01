Extra do Bolsa Família de R$ 150 por criança será pago a partir de março

O ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou que o benefício, prometido em campanha por Lula (PT) para crianças entre zero e seis anos, foi acordado nesta quarta (11) com o presidente.



A iniciativa faz parte da reformulação do antigo Auxílio Brasil, que voltou a ter o nome pelo qual ficou conhecido em 2005.

"Ali em fevereiro tem essa nova reformulação, e a partir do mês de março, o pagamento já acrescido dos R$ 150 por criança até 6 anos." Wellington Dias





A estimativa da data do pagamento extra foi antecipada pelo UOL.





Logo quando o novo governo assumiu, dois fatores pesavam para o pagamento extra:



- Um pente-fino, que vai excluir quem recebe indevidamente o benefício e incluir famílias que ainda não estão no programa;

- Uma MP (Medida Provisória), que será desenhada pelo Ministério do Desenvolvimento Social para reestruturar o Bolsa Família.





O texto da MP deve trazer condições exigidas para integrar o programa e receber o benefício, como a matrícula das crianças e adolescentes na escola e a vacinação em dia.



Segundo Dias, também haverá uma busca ativa para incluir pessoas com direito ao programa que não estejam sendo contempladas.