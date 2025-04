Falando e aprendendo sobre comunicação com agricultoras em Londrina

Comunicação tem se tornado cada vez mais importante na vida das pessoas. Quando se trata de uma pessoa de vida pública, como um político, a relevância é abissal, a ponto de se tornar pauta primordial para a Presidência da República. Porém, não é só nos altos escalões que ela se mostra relevante.





Fui convidado para realizar uma palestra sobre comunicação para mais de 500 pequenas agricultoras durante a ExpoLondrina 2025. Organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR Paraná) em conjunto com a Sociedade Rural do Paraná (SRP) o 10º Encontro Regional de Mulheres Rurais e Exposição e Comercialização de Artesanato Rural trouxe ao Parque Nei Braga agricultoras familiares de todo o norte do Paraná.

Quando a Marli Parra, coordenadora de Políticas Públicas e Crédito Rural do IDR-Paraná, me pediu para realizar uma palestra eu fiquei pensando de que forma abordar a comunicação sem ficar com aqueles academicismos que não levam a lugar nenhum e ainda ajudá-las a resolver os problemas do dia a dia. Pensei então em abordar o uso do Whatsapp, ferramenta mais que necessária no campo, sobretudo para pequenas empreendedoras como elas. O resultado foi muito bom -pelo menos para as pessoas com as quais conversei...rsrs.





A comunicação no campo e na cidade não tem grandes segredos, mas exige de nós algumas habilidades que estamos perdendo, como prestar atenção nas pessoas enquanto elas falam, pensar antes de falar ou escrever, agir de maneira menos ansiosa, e até ser menos curioso. A vida corrida nos exige isso!, diria meu leitor mais impaciente. Pois é, a mesma tecnologia que veio facilitar nossa vida também nos deixou mais angustiados, menos atentos e bastante ansiosos. Não por acaso o “zap” tem recurso para acelerar em 2x a mensagem de voz, os emojis para exprimir rapidamente nossos sentimentos sem a necessidade de escrever e assim por diante.

Também abordei a importância do vídeo e da fotografia na comunicação, sobretudo ajudando no comércio, já que estava falando com muitas artesãs, doceiras, rendeiras e boleiras de mão cheia. Para elas, assim como outros pequenos empreendedores, fotos e vídeos são a razão do sucesso ou do fracasso da pequena empresa. Muitas delas ainda estão aprendendo a emitir uma nota fiscal, outras a criar um CNPJ. Todas lutando pela vida a partir do trabalho sério e dedicado no campo. Não por acaso, emprestei as palavras de Milton Nascimento, em Maria, para homenageá-las. Sim, homenageei as agricultoras. Não porque elas assistiram minha palestra, mas sim em virtude do quanto elas se dedicam diariamente à família e por uma vida melhor, apesar das dificuldades.





Talvez o sucesso da palestra tenha sido menos por minhas palavras e mais por alertar aquilo que precisamos ser lembrados. Tentei liderar pelo exemplo, como já ensinou Mário Sérgio Cortela. Tomara que tenha me comunicado bem ;)

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)