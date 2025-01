Famílias paranaenses estão menos endividadas e deixam topo de 'lista de caloteiros'

Os paranaenses encerraram 2024 menos endividados, de acordo com a análise da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) sobre a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência), elaborada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ).





O estudo mostra que 88,6% das famílias paranaenses possuíam algum tipo de dívida em dezembro do ano passado, como prestações de carro e seguros, cartões de crédito, carnês de lojas e empréstimos pessoais. Essa redução no índice fez o Paraná perder posições no ranking nacional de endividados, passando para a 5ª colocação. Até abril de 2024, os paranaenses lideravam a lista de endividados, o que representa uma mudança nos hábitos de consumo das famílias paranaenses. Minas Gerais foi o estado com o maior percentual em 2024, com 90,8%.

A média anual de endividamento no estado foi de 90,1% em 2024, a mais baixa desde 2020. Em comparação, no ano anterior, a média chegou a 94%, o pico da série histórica. Apesar da diminuição, o endividamento no estado continuou acima do percentual nacional, que foi de 76,7% em dezembro de 2024.





A inadimplência também apresentou queda expressiva no estado. A média anual de famílias com contas em atraso ficou em 14%, o menor percentual da série histórica, que chegou a 28,8% em 2018 e registrou 19% em 2023. Em dezembro de 2024, 13,1% das famílias estavam inadimplentes, uma redução em relação aos 14,1% registrados em novembro.

O percentual de famílias sem condições de quitar suas dívidas também diminuiu e atingiu o menor nível em 14 anos, com uma média anual de 4,2% em 2024. Em dezembro, esse índice caiu para 3,6%, consolidando uma melhora significativa na capacidade de pagamento das famílias paranaenses.