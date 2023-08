Fazenda bate recorde de atendimentos para adesão ao Profis 2023

A Prefeitura de Londrina realizou 410 atendimentos referentes ao Programa de Regularização Fiscal (Profis 2023) no plantão presencial do último sábado (29).





Ao todo, foram registradas 395 novas adesões ao Profis, totalizando R$ 9.622.614,08 em valores negociados de IPTU, ISS, ITBI e outros débitos municipais. O resultado da ação, ocorrida na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, foi o recorde de 2023 entre os plantões já realizados até agora.



O desconto máximo (100%) do Profis é válido até esta segunda-feira (31), e a adesão pode ser feita a qualquer momento pelo sistema Profis Online (24h), no portal da Prefeitura, até as 23h59 de hoje. No saguão da sede administrativa, houve filas durante todo o dia de hoje com alta procura para as negociações, movimentando centenas de contribuintes interessados em garantir as melhores condições de pagamento.





“Somente entre as 12h e 15h, tivemos mais 350 adesões, considerando inclusive aquelas feitas on-line. Estamos atendendo todas as pessoas que comparecem, e a ideia é atender a todos, mesmo sem agenda, para que possam se beneficiar das melhores condições para quitar os débitos e ficar em dia com o Município”, relatou a secretária municipal de Fazenda em exercício, Wanda Kono.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: