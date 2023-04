Financiamento do jornalismo profissional em debate

Pode não parecer, mas tudo o que você pensa sobre o mundo ao seu redor, desde família,

trabalho, até relacionamento amorosos, depende da mídia. Até pouco tempo atrás, estava

vinculado às grandes empresas de mídia, hoje está muito vinculado à internet.





Quem não é consumidor frequente de notícias pela internet vai dizer que é exagero da minha

parte, alegando que só falo isso porque sou jornalista. Nem pensar. Está mais do que provado

cientificamente que as notícias são um grande impulsionador das redes sociais. Elas não só

pautam as discussões, como até as dancinhas do Tik-Tok. Não por acaso, o combate às notícias

falsas é um dos maiores desafios no planeta hoje.

Este já seria um motivo mais do que importante para tratarmos de uma discussão que está

ocorrendo de forma silenciosa no Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei n o 2630,

conhecido como PL das Fake News. O projeto discute direitos e deveres para a internet no país

e no bojo dela está a possibilidade de remunerar o jornalismo profissional pelas grandes

empresas que dominam a internet. Em outros países já existe uma regulamentação semelhante,

como na Austrália e na França. A legislação foi criada porque o jornalismo profissional tem na

propaganda sua principal fonte de financiamento, mas os anúncios estão migrando e para a

internet. Outro fator que motivou a normatização é o fato de que as notícias geram tráfego e

engajamento na internet, mas quem lucra são apenas as empresas de tecnologia, com destaque

para Google e Facebook (Meta).





Existem duas possibilidades em debate. A primeira é que seja realizada uma negociação direta

entre as empresas de tecnologia e as organizações de mídia sobre os valores que seriam pagos.





Esta proposta é defendida pelas grandes firmas de mídia, como Grupo Globo. Obviamente,

porque ela estaria livre para negociar livremente o valor que receberia, sem interferência nem do

governo, nem dos empregados. Sem contar que estaria livre para aplicar os recursos da forma

como quisesse, sem necessariamente investir no jornalismo. Basta lembrar que a empresa está

há anos fazendo “a limpa” no jornalismo, demitindo sumariamente quem tem salários mais

altos. O que também está acontecendo em nível regional -uma tendência inevitável.





A segunda proposta em debate, defendido por entidades como a Federação Nacional dos

Jornalismo (Fenaj), é criar um fundo a partir dos recursos oriundos das empresas de tecnologia.

O fundo teria gestão multissetorial, isto é, por meio de uma colegiado representativo dos mais

diversos segmentos da sociedade, de forma que os recursos fossem usados para beneficiar

minorias, desertos de notícias, educação midiática e outras formas de fortalecer o jornalismo

profissional independente das grandes empresas de mídia.





É óbvio que a segunda proposta está sendo duramente atacada pelas grandes empresas de mídia,

que querem manter jornalistas, entidades de verificação e associações sob seu crivo por meio da

dependência financeira.





Assuntos densos, merecem maior discussão. Volto na semana que vem com mais ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da

Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de





“Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.