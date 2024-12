Fomento Paraná libera R$ 717 milhões em crédito em período de um ano

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, fecha 2024 com um aumento de 28,5% em relação ao ano anterior em crédito colocado no mercado paranaense, totalizando mais de R$ 717 milhões em dinheiro para apoiar os municípios e empreendimentos privados.





Foram liberados R$ 440,4 milhões em financiamentos no ano para obras e compra de maquinário nos municípios, e R$ 277,3 milhões para manutenção ou expansão de empreendimentos informais, microempreendedores e empresas de micro e pequeno porte.

Até meados de dezembro a instituição havia atendido mais de 9.600 empreendimentos, em 315 municípios, sendo cerca de 8.360 operações de microcrédito, para pequenos negócios, em valores de até R$ 20 mil. O microcrédito é operado em parceria com as prefeituras, por intermédio de agentes de crédito que atuam em Agências do Trabalhador, Salas do Empreendedor e outras estruturas municipais em parceria com o Sebrae.





Um dos destaques do ano foi o programa Paraná Recupera, que apoia empreendedores e municípios atingidos por fenômenos que geram situações de emergência, como alagamentos, vendavais, estiagem e até dengue.

O programa oferece capital de giro com taxa de juros fixa, subsidiada pelo Governo do Estado, para auxiliar a retomada de atividades econômicas. Em onze meses foram liberados R$ 140 milhões para 2.880 empreendimentos de 67 cidades.





Também teve destaque o programa Banco da Mulher Paranaense, destinado a impulsionar o empreendedorismo feminino. Até novembro mais de 3.300 empreendimentos liderados por mulheres foram atendidos com contratos que somam R$ 34,5 milhões.

Com isso, o número total de clientes na carteira ativa da Fomento Paraná soma mais de 48,6 mil empreendedores ou empreendimentos representando quase R$ 600 milhões na carteira de crédito privado. Entre Setor Público e Setor Privado a carteira total já chega a R$ 1,6 bilhão.





De acordo com o diretor-presidente da Fomento Paraná, Vinícius Rocha, a instituição tem se mostrado uma política pública importante e crescido rapidamente sob a liderança do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Desde a pandemia, quando muitas instituições financeiras restringiram o crédito enquanto a Fomento ampliava a concessão para os pequenos negócios, nos tornamos mais conhecidos, aprimoramos processos, ampliamos a rede de parceiros, criamos novas linhas. Tudo isso se soma aos resultados que apresentamos agora”, diz Rocha.





“Um estudo do Ipardes sobre os impactos socioeconômicos do crédito que fornecemos no ano passado [2023] identificou a geração de mais de 10 mil empregos, entre diretos e indiretos, mais de R$ 30 milhões em ICMS e um impacto de R$ 638 milhões no PIB estadual. Esses números serão ainda maiores em 2024 e nos deixam muito confiantes e gratos com o trabalho das nossas equipes e com a contribuição dos nossos parceiros”, acrescenta.

FINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS





A carteira ativa no Setor Público da Fomento Paraná fecha o ano somando R$ 1,1 bilhão em contratos que beneficiam 290 municípios.





A parceria entre Fomento Paraná, Secretaria das Cidades e Paranacidade no SFM (Sistema de Financiamento aos Municípios), renovou o recorde anual de recursos liberados e de novos contratos com municípios para financiar obras de melhoria da infraestrutura urbana, adquirir equipamentos e outros projetos.





