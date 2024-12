Fórum Desenvolve Londrina apresenta indicadores e pesquisa de percepção

O Fórum Desenvolve Londrina prepara para esta quinta-feira (12) o lançamento do “Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2024” - em sua 19ª edição -, com mais de 60 indicadores atualizados e a “XIII Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade de Londrina”.





O evento programado para iniciar às 8h, no auditório da Associação Médica de Londrina (Avenida Harry Prochet, 1055) é aberto ao público com inscrições gratuitas pelo formulário do Google . Após a apresentação, contextualização e entrega do manual e pesquisa pelos integrantes do Fórum Desenvolve, a edição estará disponível no site .

INDICADORES E PESQUISA





O Manual de Indicadores - editado anualmente e coletado de fontes secundárias e primárias - serve para que a população possa qualificar o índice de desenvolvimento e qualidade de vida do município, ao comparar estes indicadores ao desempenho obtido nos últimos 10 anos.





Esse instrumento permite que a comunidade conheça seus problemas e contribua com soluções de melhoria. O caderno de Indicadores é focado em seis assuntos relevantes (educação, saúde, meio ambiente, segurança, cultura, tecnologia e economia), tópicos de Visão de Futuro do Fórum Desenvolve.

Desde 2012, os indicadores também são obtidos com a Pesquisa de Percepção que é apresentada com o Manual, pelo 13º ano consecutivo. A comparação dos resultados da pesquisa permite analisar os aspectos que a população avalia que evoluíram positiva ou negativamente na cidade de Londrina.





A pesquisa foi realizada entre setembro e outubro de 2024, pela Litz Estratégia e Marketing e foram ouvidas 2.824 pessoas distribuídas nas regiões da cidade.

Entre os dados que serão apresentados estão índices de criminalidade e segurança em Londrina; investimentos em infraestrutura dos governos; a percepção do londrinense sobre o segmento cultural; índices de empregos e carreiras , entre outros.





É padrão serem incluídas na pesquisa, perguntas referentes ao assunto do estudo do ano, no caso, “Recursos Públicos – Federais/Estaduais – aplicados no município de Londrina”. O 18º Caderno de Estudo ainda está em compilação de dados e será apresentado ao londrinense em março de 2025.





