Fórum Desenvolve Londrina lança Manual de Indicadores 2024

O Fórum Desenvolve Londrina reuniu representantes da sociedade civil organizada e lideranças políticas, nesta quinta-feira (12), para o lançamento da 19ª edição do Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2024 e dos resultados da 13ª Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade de Londrina.







Com 60 indicadores locais atualizados nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, segurança, cultura, tecnologia e economia, o Manual tem como objetivo fornecer à sociedade dados que possam ser utilizados como ponto de partida para a discussão dos problemas da cidade e que auxiliem na busca por soluções que farão Londrina avançar no desenvolvimento econômico e social, por meio de projetos, parcerias e ações.

A edição periódica do manual também permite um acompanhamento da evolução dos setores ao longo dos anos. A publicação está disponível no site www.forumdesenvolvelondrina.org.br. “São indicadores primários e secundários, coletados em outras instituições, e o grande diferencial é que está tudo em uma mesma publicação”, destacou o membro e coordenador da Comissão de Pesquisa do Fórum, Fábio Pozza.





Na mesma publicação, estão também os resultados da 13ª Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade de Londrina, que ouviu 600 pessoas, mais da metade delas (51,9%), com renda familiar entre dois e sete salários mínimos, residentes em todas as regiões da cidade, sendo um quarto na zona norte e o restante, dividido entre o centro e as zonas sul, leste e oeste.

Realizada há 13 anos, a pesquisa foi o modo encontrado pelo Fórum para avaliar a percepção dos londrinenses em relação aos indicadores presentes no Manual. Desde a primeira edição da pesquisa, as perguntas se repetem, o que permitiu criar uma linha evolutiva e consistente de como a população enxerga a cidade. Os dados podem ser segmentados de várias formas, como por região, faixa etária e perfil econômico, por exemplo.





Quando questionados sobre se Londrina é uma cidade boa para se viver, 86,8% responderam que sim. No ano passado, esse percentual foi de 89,8%. Também caíram os índices de moradores que consideram que a cidade preserva o meio ambiente, que conserva seus parques e áreas verdes, que oferece boas opções para a prática de esportes e que cuida bem dos espaços públicos.

E embora tenha diminuído a parcela da população que enxerga na cidade uma boa perspectiva de futuro, de 61,7% em 2023 para 58,8% em 2024, e que considera bom o desenvolvimento econômico observado nos últimos quatro anos, baixando de 46,8% para 44,5%, cresceu a fatia dos que afirmam que a cidade oferece boas opções de emprego e boas condições de crescimento profissional.





Em relação às oportunidades de trabalho, 59,2% afirmam ter melhorado desde o ano passado, e sobre as chances de evoluir na carreira subiu de 46,8% para 55,8%. Mais de 70% classificam como boa e ótima a qualidade de vida em Londrina atualmente.





