Fórum do Agronegócio debate desafios do setor em Londrina

Com uma programação intensa ao longo do dia, o 6º Fórum do Agronegócio, promovido pela SRP (Sociedade Rural do Paraná), será realizado nesta quinta-feira (4), no Pavilhão Internacional do Parque Ney Braga Eventos. A edição deste ano tem como tema “Agro 360: competitivo, sustentável e bem compreendido”, reunindo representantes de toda a cadeia produtiva para discutir os principais desafios e perspectivas do agronegócio brasileiro.





O encontro começa com credenciamento e recepção às 8h, seguido da abertura oficial às 9h10, com a participação de autoridades. Logo depois, às 9h45, será realizado o Painel 1 'Geopolítica no agro: produção eficiente e acesso a mercados', com a participação de Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná; Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária; Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Paraná; Pedro Lupion, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária; e Wagner Kronbauer, sócio-diretor da Apex. O jornalista Cassiano Ribeiro, que é head do Globo Rural, mediará o debate.





Às 11h, o Painel 2 'Como diferentes atores do agronegócio estão impulsionando a produtividade e a competitividade no setor' discutirá os avanços e desafios para manter o Brasil relevante frente às novas exigências comerciais e tecnológicas, com a presença de João Francisco, vice-presidente da Cooperativa Integrada; Dagoberto Bernini, Senior Director AG & Trading Latam Comercial na Cargill; Denis Costa, agrônomo e coordenador de pesquisa e extensão; e Ralf Udo Dengler, gerente executivo da Fundação Meridional, sob a mediação do jornalista especializado em Agronegócios Fernando Lopes.





O intervalo para almoço e networking será das 12h às 14h, período em que o Aquário de Londrina e o Museu SRP estarão abertos para visitação.





Na parte da tarde, às 14h15, será a vez do Painel 3 'O papel do Brasil no movimento global de transição energética'. O debate contará com Felipe Gonçalves, superintendente de Pesquisa da FGV Energia; Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema FAEP; Francila Calica, diretora de Assuntos Agrícolas e Sustentabilidade Bayer Latam; Maurício Antônio Lopes, pesquisador da Embrapa Agroenergia; e Clauber Leite, diretor de Energia Sustentável e Bioeconomia do Instituto E+ Transição Energética, sob a mediação da jornalista especializada em Agronegócios e Clima, Angela Ruiz.





Em seguida, às 15h30, o Painel 4 'Geração de valor: o agro conectado com o consumidor' trará para o centro do debate de que forma o agronegócio pode se conectar melhor com os consumidores, fortalecendo sua imagem, transmitindo credibilidade e evidenciando sua contribuição para a economia, para a geração de empregos e para a segurança alimentar. Participam Lucio Vicente, diretor geral do Instituto Akatu; Flávia Brunelli, fundadora da Del Veneto; e Giovanna Meneghel, CEO e co-fundadora da Nude, com mediação da jornalista e diretora da AgriDoce Comunicação, Flávia Romanelli.





A palestra magna está prevista para às 16h45, com a jornalista Giuliana Morrone, que trará reflexões sobre como ser competitivo, sustentável e bem compreendido, consolidando os painéis do dia. Logo após, às 17h45, haverá o encerramento oficial seguido de um happy hour para promover a troca de experiências entre os participantes.





Serviço





Evento: 6º Fórum do Agronegócio

Tema: “Agro 360: competitivo, sustentável e bem compreendido”

Data: 4 de setembro de 2025

Horário: 8h

Local: Pavilhão Internacional | Parque Ney Braga Eventos

Inscrições: www.forumdoagronegocio.com







