Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
6ª EDIÇÃO

Fórum do Agronegócio debate desafios do setor em Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
04 set 2025 às 10:05

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/SRP
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Com uma programação intensa ao longo do dia, o 6º Fórum do Agronegócio, promovido pela SRP (Sociedade Rural do Paraná), será realizado nesta quinta-feira (4), no Pavilhão Internacional do Parque Ney Braga Eventos. A edição deste ano tem como tema “Agro 360: competitivo, sustentável e bem compreendido”, reunindo representantes de toda a cadeia produtiva para discutir os principais desafios e perspectivas do agronegócio brasileiro.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

O encontro começa com credenciamento e recepção às 8h, seguido da abertura oficial às 9h10, com a participação de autoridades. Logo depois, às 9h45, será realizado o Painel 1 'Geopolítica no agro: produção eficiente e acesso a mercados', com a participação de Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná; Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária; Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Paraná; Pedro Lupion, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária; e Wagner Kronbauer, sócio-diretor da Apex. O jornalista Cassiano Ribeiro, que é head do Globo Rural, mediará o debate.


Publicidade

Às 11h, o Painel 2 'Como diferentes atores do agronegócio estão impulsionando a produtividade e a competitividade no setor' discutirá os avanços e desafios para manter o Brasil relevante frente às novas exigências comerciais e tecnológicas, com a presença de João Francisco, vice-presidente da Cooperativa Integrada; Dagoberto Bernini, Senior Director AG & Trading Latam Comercial na Cargill; Denis Costa, agrônomo e coordenador de pesquisa e extensão; e Ralf Udo Dengler, gerente executivo da Fundação Meridional, sob a mediação do jornalista especializado em Agronegócios Fernando Lopes.


Publicidade

O intervalo para almoço e networking será das 12h às 14h, período em que o Aquário de Londrina e o Museu SRP estarão abertos para visitação.


Publicidade

Na parte da tarde, às 14h15, será a vez do Painel 3 'O papel do Brasil no movimento global de transição energética'. O debate contará com Felipe Gonçalves, superintendente de Pesquisa da FGV Energia; Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema FAEP; Francila Calica, diretora de Assuntos Agrícolas e Sustentabilidade Bayer Latam; Maurício Antônio Lopes, pesquisador da Embrapa Agroenergia; e Clauber Leite, diretor de Energia Sustentável e Bioeconomia do Instituto E+ Transição Energética, sob a mediação da jornalista especializada em Agronegócios e Clima, Angela Ruiz.


Publicidade

Em seguida, às 15h30, o Painel 4 'Geração de valor: o agro conectado com o consumidor' trará para o centro do debate de que forma o agronegócio pode se conectar melhor com os consumidores, fortalecendo sua imagem, transmitindo credibilidade e evidenciando sua contribuição para a economia, para a geração de empregos e para a segurança alimentar. Participam Lucio Vicente, diretor geral do Instituto Akatu; Flávia Brunelli, fundadora da Del Veneto; e Giovanna Meneghel, CEO e co-fundadora da Nude, com mediação da jornalista e diretora da AgriDoce Comunicação, Flávia Romanelli.


Publicidade

A palestra magna está prevista para às 16h45, com a jornalista Giuliana Morrone, que trará reflexões sobre como ser competitivo, sustentável e bem compreendido, consolidando os painéis do dia. Logo após, às 17h45, haverá o encerramento oficial seguido de um happy hour para promover a troca de experiências entre os participantes.


Publicidade

Serviço


Evento: 6º Fórum do Agronegócio

Tema: “Agro 360: competitivo, sustentável e bem compreendido”

Data: 4 de setembro de 2025

Horário: 8h

Local: Pavilhão Internacional | Parque Ney Braga Eventos

Inscrições: www.forumdoagronegocio.com



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Economia Agronegócio fórum de agronegócio Sociedade Rural do Paraná Debate
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas