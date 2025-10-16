Fórum Paranaense das Administrações Tributárias acontece nesta quinta em Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), promove nesta quinta-feira (16), das 13h30 às 17h30, o Fórum Paranaense das Administrações Tributárias. O encontro será realizado no auditório principal do Shopping Aurora (Avenida Ayrton Senna da Silva, 400), com o tema “Reforma Tributária”.





O evento tem como objetivo reunir lideranças municipais, especialistas e instituições representativas para debater os impactos da Reforma Tributária e os novos caminhos da gestão fiscal no Brasil. A iniciativa é voltada a prefeitos e secretários municipais de Fazenda, Finanças e Planejamento; auditores fiscais, contadores públicos e procuradores municipais; gestores e técnicos das administrações tributárias municipais e estaduais; profissionais e estudantes das áreas de Direito, Contabilidade, Administração Pública e Economia.





É possível participar do evento de forma presencial ou on-line. Em ambos os casos, será emitido certificado pela Escola de Governo de Londrina. Para participar presencialmente, clique aqui para fazer a inscrição. Para acompanhar on-line, clique aqui e inscreva-se.





O fórum vai reunir diversos palestrantes, entre eles o secretário municipal de Fazenda, Eder Pires, que vai falar sobre “Os desafios da Administração Pública com a Reforma Tributária”. Durante o encontro, serão discutidos os aspectos operacionais, jurídicos e tecnológicos da reforma, o papel dos Comitês Gestores, os mecanismos de apuração e compensação, e os desafios de integração entre os entes federativos.





Segundo o secretário municipal de Fazenda, o Fórum pretende estimular a cooperação técnica entre os municípios, trocar experiências bem-sucedidas e promover inovação e eficiência na administração tributária municipal, alinhando-se aos princípios de transparência, simplificação e justiça fiscal. “A iniciativa busca fortalecer o papel dos municípios na transição para o novo modelo tributário, com foco especial na implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e na adoção do Padrão Nacional da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)”, apontou.





A realização do Fórum é da Prefeitura de Londrina, com correalização da Confederação Nacional dos Municípios (CNM); Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (CGNFS-e); Associação dos Municípios do Paraná (AMP); e Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar).

