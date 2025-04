Geração de emprego em Londrina bate recorde em fevereiro

O mercado formal de emprego em Londrina bateu recorde com saldo de 1.963 novos postos de trabalho em fevereiro, melhor desempenho da nova série histórica do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), que começou em 2020. O número é resultado das 11.491 admissões e 9.528 desligamentos. O município possui um total de 176.305 pessoas com carteira assinada.





O dado histórico, divulgado nesta sexta-feira (28), vem na esteira do bom resultado de janeiro, quando Londrina registrou saldo de 1.456 vagas, se recuperando da queda ocorrida em dezembro de 2024, quando a cidade perdeu 1.909 postos de trabalho. O saldo em 2025 é de 3.419 vagas. Até então, o melhor desempenho de Londrina havia sido em novembro de 2020, com 1.802 novos postos.





O Caged de fevereiro em Londrina foi puxado principalmente pelo setor de Serviços, uma vocação histórica da cidade. Foram 1.157 vagas, consolidando o que é, de longe, o setor com mais empregados: 95.866 trabalhadores formais. Na sequência aparece o Comércio, com saldo de 311 vagas (estoque de 45.255 vagas); Construção, com 279 postos (total de 12.072); Indústria, com 209 (estoque de 22.022); e Agropecuária, com apenas sete vagas (total de 1.093).





Os dados indicam uma importante recuperação do Comércio, que em janeiro perdeu 63 vagas, e da Indústria, que no primeiro mês de 2025 criou 148 postos de trabalho.





Com isso, Londrina ficou em terceiro lugar na geração de emprego no Paraná, atrás apenas de Toledo (Oeste), com 2.311 vagas, e Curitiba, com 10.046. Para o secretário municipal de Planejamento, o economista Marcos Rambalducci, isso mostra a confiança do empresariado londrinense na recuperação econômica da cidade.





“Esse é o recorde absoluto de geração de emprego de um único mês ao longo da série histórica. Percebemos uma reação muito forte de Serviços e Comércio, mas chama atenção uma recuperação significativa dos postos de trabalho da Indústria”, diz Rambalducci. (Com Agência Estadual de Notícias)





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA