ECONOMIA

Governador do PR confirma participação no LiDERE+

13 out 2025 às 18:38

Foto: LiDERE 2024/Divulgação
A palestra de abertura da 9ª edição do LiDERE+ será realizada pelo governador Ratinho Junior,  nesta quarta-feira (15), durante o encontro empresarial no Espaço Villa Planalto, em Londrina, com o tema Perspectivas Econômicas do Estado do Paraná.


Para 2025, o LiDERE+ manteve o formato com dois ambientes específicos. As palestras serão realizadas no espaço destinado ao Congresso, cujos ingressos já se esgotaram.


Como a proposta também é proporcionar networking e soluções para o meio corporativo, o LiDERE+ vai contar com um Salão de Negócios, onde mais de 50 empresas apresentam seus produtos e serviços, trocando contatos entre si e com o público, buscando e gerando oportunidades e parcerias. Ainda existem ingressos à venda para o Salão de Negócios no site oficial do LiDERE (lidereacil.com.br), com acesso à área expositiva e ao happy hour, mas sem participação nas palestras e painéis do Congresso.


No Salão de Negócios serão oferecidos serviços e soluções voltados a recursos humanos, inovação, marketing e comunicação, administrativo e financeiro, agências e gráficas, brindes corporativos, softwares de gestão, bancos e cooperativas, seguradoras, advocacia, saúde e bem-estar, consultorias e auditorias, capacitação e treinamento, contabilidade, cursos e capacitação, além de insumos diversos.


Rodadas


Já estão confirmadas cerca de 150 empresas para participarem das Rodadas de Negócios, que ocorrem no dia 15 (quarta-feira), das 14h30 às 17 horas. Serão três rodadas multissetoriais e simultâneas, uma iniciativa do Sebrae/PR em parceria com a ACIL. As rodadas estão marcadas para ocorrer no Buffet Planalto, ao lado do Espaço Villa Planalto.


“O objetivo é proporcionar encontros que fomentem novas parcerias e negócios. Durante as rodadas, as empresas participantes têm a oportunidade única de promoverem seus produtos e serviços, encontrar novas conexões e prospectar vendas”, destaca Liciane Pedroso, do Sebrae/PR. A consultora explica que todas as vagas disponibilizadas para a participação nas rodadas já foram previamente preenchidas.

Temas e palestras

Entre os destaques da programação do Congresso do LiDERE+ está a palestra que reúne Arilton Teixeira e Humberto Peres Júnior, ambos da APEX Partners, com o tema O Brasil em transformação: desafios e oportunidades para o Paraná, também programada para o dia 15.


Imagem ilustrativa da imagem Ratinho Junior confirma participação no LiDERE+
                                                                Foto: LiDERE 2024/Divulgação

Outra participação de destaque é a dupla Giovani Tosi e Júnior Broiato, responsáveis pelo sucesso nacional dos cookies da Baudelaire, em Londrina. Os dois empresários vão contar como começaram a empreender para complementar a renda e conseguiram estabelecer um impressionante case de sucesso, abrindo a primeira loja em 2019 e buscando a inovação para crescer com qualidade e responsabilidade.


Gerente de dados da Futura Inteligência, Paula Orrico vai apresentar uma pesquisa de avaliação do cenário político, enquanto Thiago Concer retorna ao palco principal do LiDERE+ para falar sobre sua especialidade com o tema Vendas não ocorrem por acaso.


O LiDERE+ vai contar também com a participação do comentarista político Caio Coppola, advogado formado pela USP com passagens pela Jovem Pan e CNN, sempre com opiniões contundentes sobre o cenário nacional.


Para quem gosta de uma boa história de sucesso, o empresário Alfredo Khouri vai contar sua trajetória como fundador da Construtora Khouri e do Grupo Catuaí, responsáveis por mais de 3 milhões de metros quadrados de obras no Brasil e no Uruguai.


Hub da ACIL


Uma das novidades deste LiDERE+ será o lançamento do InovACIL Hub, um espaço exclusivo da ACIL para impulsionar startups e encontrar soluções por intermédio da inovação. Os trabalhos já estão bem avançados, mas os detalhes só serão conhecidos durante o encontro empresarial.


Transformação


Realizado pela ACIL e correalizado pelo Sebrae/PR, o LiDERE+ 2025 tem um mote provocador: “Quem constrói o futuro não espera por ele”. O objetivo, portanto, é oferecer experiências, ferramentas e condições para impactar diretamente na transformação das empresas.


“O LiDERE tem a capacidade de superar-se ano a ano, apresentando ao empreendedor um cenário com oportunidades, conexões e, também, muito trabalho. É por isso que o evento continua sendo tão relevante, graças à capacidade de estar à frente do seu tempo e trazer insights que impactam diretamente no cotidiano corporativo, promovendo uma transformação que ultrapassa as barreiras teóricas para ser cultivada todo dia junto aos colaboradores. Este olhar aguçado nos leva a enxergar mais longe, possibilitando traçar estratégias mais eficientes”, explica Vera Antunes, presidente da ACIL.


Para Rubens Negrão, gerente da Regional Norte do Sebrae/PR, o LiDERE+ vem ganhando força e robustez: “No ano passado nós trouxemos um novo formato, fortalecendo os expositores e batendo recorde de público. Neste ano, teremos novamente a Arena de Conteúdo Sebrae, com profissionais de renome nacional e internacional, trazendo conteúdo e perspectivas em diversas áreas empresariais, como gestão, cenários econômicos e tendências, mas também cases de empreendedores locais que atingiram outras fronteiras para estimular o empreendedorismo em Londrina”.


Benefícios


Além da atualização e networking, o LiDERE+ movimenta a economia local com o turismo de negócios, aquecendo setores como hotelaria, gastronomia, entretenimento, serviços e comércio, gerando empregos temporários em segmentos como buffet, decoração e tecnologia audiovisual, criando um ciclo econômico virtuoso e consolidando Londrina como centro de referência empresarial, atraindo investimentos e parcerias, fortalecendo o ecossistema empresarial e o desenvolvimento econômico sustentável.


Serviço


LiDERE + 2025

Data: 15 e 16 de outubro.

Abertura: Dia 15, às 8 horas.

Local: Espaço Villa Planalto (Av. Tiradentes, 6429), em Londrina


Economia evento LiDERE 2025 ACIL Governador do Paraná Ratinho Junior
