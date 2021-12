Governo começa a distribuir o cartão Comida Boa para as 399 prefeituras do Paraná

O Governo do Paraná começou a distribuir nesta quarta-feira (15) os cartões do programa Comida Boa para as prefeituras dos 399 municípios do Estado. Eles serão entregues a cerca de 90 mil famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e serão carregados com R$ 80 todos os meses para a compra de itens de necessidades básicas.

“Esta semana chegam a todas as cidades do Paraná quase 90 mil unidades do Cartão Comida Boa. É um programa de socorro, de R$ 80 para que as famílias possam comprar alimentos. Não estamos medindo esforços para que estes recursos cheguem o quanto antes para as famílias que mais precisam”, explicou o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.



Poderão receber o valor as famílias em situação de pobreza (renda familiar mensal per capita entre R$ 100 e R$ 200) ou extrema pobreza (renda familiar mensal per capita de até R$ 100), desde que não sejam beneficiárias do programa de transferência de renda federal, o Auxílio Brasil. O benefício será concedido através de cartão magnético, que terá recarga mensal no dia 25 de cada mês, no valor de R$ 80,00.





Não haverá saque do benefício, e sim a utilização direta em estabelecimentos credenciados. Para ver os locais onde podem ser utilizados e esclarecer eventuais dúvidas, basta clicar no link http://www.justica.pr.gov.br/ComidaBoa. É proibida a aquisição de bebidas alcoólicas ou cigarro.





A orientação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho é que os cartões sejam distribuídos através do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), mas os municípios têm autonomia de definir os locais de entrega e informá-los à população.

O principal objetivo deste programa é contribuir para a erradicação da pobreza, garantia da segurança alimentar e a redução da desigualdade social no Estado. A cada 90 dias será gerada uma nova lista de beneficiários, onde serão verificados se a família atende aos critérios de habilitação. Quem continuar atendendo aos critérios permanecerá com a recarga mensal do cartão. Ao mesmo tempo em que aqueles que não estiverem mais enquadrados no programa terão o cartão cancelado.





Os recursos a serem distribuídos são do Fecop (Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná) e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Nos primeiros meses, a execução também terá a colaboração do FIA (Fundo para Infância e Adolescência) para as parcelas das famílias com crianças e adolescentes.