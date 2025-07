Haddad e Tarcísio trocam acusações após taxação de Trump

PORTO ALEGRE, RS - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocaram farpas nesta quinta (10) com o pano de fundo das sobretaxas anunciadas pelo governo Donald Trump contra o Brasil. "O governador [Tarcísio] errou muito, porque, ou bem uma pessoa é candidata à Presidência, ou é candidata a vassalo, e não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822, isso acabou", disse Haddad nesta quinta-feira (10) em entrevista a portais de esquerda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Na quarta-feira (9), Tarcísio havia criticado o governo Lula e eximido Bolsonaro ao comentar a tarifa de Trump. "O que está se fazendo aqui? Se ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político?", questionou o ministro.





O ministro disse que o alinhamento de aliados de Bolsonaro a Trump traz um custo caro à economia paulista. "Até a extrema-direita vai ter que reconhecer, mais cedo ou mais tarde, que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer", disse Haddad.

Publicidade





Impacto negativo para SP





Publicidade

Ainda pela manhã desta quinta (10), Tarcísio rebateu a fala de Haddad em entrevista a jornalistas durante a entrega de uma obra do metrô na Brasilândia, zona norte de São Paulo. "Acho que ele tem que cuidar da economia. O Brasil não está indo bem, o Brasil tem um problema fiscal relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais", disse.





Tarcísio reconheceu o impacto negativo das tarifas para a economia de São Paulo e responsabiliza o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal pelas ações do governo Trump. "Há uma série de posturas que não condizem com a nossa tradição democrática e eu espero que o Brasil sente na mesa e resolva o problema das tarifas", disse.

Publicidade

O governador, que é cotado como candidato à Presidência em 2026, disse que o Brasil tem dado demonstrações de afastamento dos Estados Unidos, evidenciado durante a reunião dos Brics. "Precisamos estabelecer o consenso e lembrar o seguinte: os americanos sempre foram aliados de primeira hora do Brasil. É o maior investidor estrangeiro direto do Brasil. Então, a gente tem muito a perder."

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: