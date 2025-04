Inadimplência dos londrinenses cai quase 23% em fevereiro, aponta Acil

Os indicadores do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) apresentaram uma queda de 22,9% no índice de inadimplentes em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. A tendência de redução da inadimplência já foi observada em janeiro, quando o mesmo indicador apresentou uma redução de 12,8% entre os consumidores que não pagaram suas dívidas em dia.





Por outro lado, também houve uma redução, embora menor, entre os consumidores que estavam no cadastro da inadimplência e conseguiram sair, negociando ou pagando as dívidas atrasadas e recuperando o crédito. Dessa forma, o mês de fevereiro contou com uma queda de 9,7% entre os consumidores que deixaram a lista de inadimplentes, em comparação com o mesmo período de 2024.

“No cômputo geral, houve aumento na base de consumidores com capacidade de tomar crédito no mercado varejista de Londrina. A diminuição significativa no número de novos inadimplentes, aliada ao aumento na base de consumidores com crédito disponível, sugere uma melhora na saúde financeira da população. Apesar da redução no número de consumidores que regularizaram suas dívidas em comparação com o ano anterior, o saldo geral indica um ambiente mais favorável para o consumo e para a economia local”, destaca Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.





Os dados do SPC/Acil apresentam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta em dia e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas atrasadas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito.