Inadimplência em Londrina apresenta aumento de 4% em abril

Os indicadores do Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina (SPC/ACIL) revelam que, no mês de abril, o número de consumidores que não conseguiram pagar suas dívidas em dia e entraram para o cadastro de inadimplência aumentou 4% na comparação com o mesmo mês de 2022.







No entanto, quando a análise considera os quatro primeiros meses de 2023, a lista de inadimplentes apresenta uma queda de 5% em relação ao mesmo período de 2022.

O número de consumidores que conseguiram pagar suas dívidas em dia e deixaram o cadastro da inadimplência registrou, no mês de abril, uma queda de 7% na comparação com abril do ano passado.





No acumulado de 2023, o percentual de consumidores que conseguiram limpar o nome, saindo do cadastro de negativados, caiu 4% em relação ao mesmo período de 2022.





