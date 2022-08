Inovação baseada no relacionamento com as pessoas

O interior do Brasil é um colosso. Diversos indicadores mostram a pujança de muitas regiões que não fazem parte da área geográfica das grandes capitais.

Continua depois da publicidade





No nosso país essa robustez interiorana se deve em grande parte ao setor agrícola, que gera muitas riquezas abastecendo o mundo com alimentos. No Paraná, a região Norte traz o campo em seu DNA desde a formação dos primeiros vilarejos. Se no princípio foi o café, hoje temos a soja, o milho, o trigo, a produção de proteína animal, dentre outros produtos agrícolas.





Arapongas, uma dessas cidades que têm seu cerne no campo, recebeu recentemente mais uma agência da Cresol. Ela se soma às mais de 700 agências de relacionamento em 17 estados, nos quais em torno de 720 mil cooperados são atendidos nos mais variados serviços. Tive a grata satisfação de participar da inauguração deste novo espaço, que traz inovações ambientais em edificações, como o armazenamento da água da chuva para reuso.





Na oportunidade conversei com diversos membros do corpo diretivo e a presidência da Cresol Norte Paranaense. O presidente Claudomiro Garcia destacou que um dos principais diferenciais é fazer relacionamento. “É estar presente, planejar junto com nossos cooperados de forma que ele possa crescer e se desenvolver e, assim, gerar emprego e renda beneficiando toda a região”.





O diretor superintendente Ricardo Garcia salienta que esse relacionamento não se limita à agência, mas abrange uma série de ações com foco na comunidade. “Nós possuímos uma série de programas, como o Escola da Juventude, além de outras ações sociais para entendermos e auxiliarmos as pessoas que ali vivem. Isso cria uma identidade muito forte entre a Cresol e a sociedade”.

Continua depois da publicidade





Interessante notar que a cooperativa investe em tecnologia, como novas máquinas, programas de computador e dispositivos modernos, mas sem deixar que isso comprometa o bom relacionamento com os cooperados. “Não adianta demonstrarmos uma agência moderna e confortável com muita tecnologia e esquecermos das pessoas. O primordial é essa atenção dedicada a cada um que nos procura. O olho no olho é muito importante”, ratifica o superintendente.





Vivemos um momento muito interessante atualmente porque nunca a tecnologia esteve tão presente e determinante em nossas vidas. Basta ver quanto tempo passamos diante de uma tela de computador ou de smartphone. Da mesma forma, nós, seres humanos, precisamos do contato físico. Não é possível acreditarmos que tudo o que fazemos, sobretudo quando se trata de decisões importantes, como um empréstimo, um financiamento ou um seguro, se resuma a um diálogo com máquinas, como os chatbots.





Uma das inovações da Cresol é valorizar aquilo que nos torna humanos: o relacionamento, a proximidade. Por isso abre agências enquanto outras instituições fecham. Por isso cresce de forma substancial, ao mesmo tempo que algumas empresas diminuem. É a inovação no seu estado mais puro, a partir de uma cultura que se manifesta em cada um ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área