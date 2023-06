Inovação no agro e para a sociedade a partir da ciência

Inovação não é uma ação estanque e isolada. Também não pode ser vista como uma bala de

prata que vai resolver os problemas num passe de mágica. Não é por acaso, portanto, que

Publicidade

Publicidade

eventos como a ExpoLondrina, uma das maiores feiras agropecuárias do país, todos os anos, há

algum tempo, promove uma série de atividades voltadas à inovação.

Publicidade





Tive a satisfação, pelo segundo ano consecutivo, de realizar diversos podcasts com pessoas que

não só conhecem profundamente o setor agropecuário, como também promovem e fomentam a

Publicidade

inovação. Falei com o diretor de pecuária da Sociedade Rural do Paraná, Luigi Carrer, a

extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) Roberta Gomes, e a

Publicidade

professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL) Ana Maria Bridi sobre as perspectivas

da pecuária paranaense, com enfoque na qualidade da carne como um diferencial de mercado e

Publicidade

na produção.





Também conversei com o diretor de Integração do IDR-Paraná, Rafael Fuentes; a diretora de

Publicidade

pesquisa do IDR-Paraná, Vânia Cirino; o professor da UEL Admilton Gonçalves; o assessor da

Agência de Inovação Tecnológica (Aintec) da UEL Arthur Marinno; o presidente do IDR-

Publicidade

Paraná Natalino Avance de Sousa; e ainda o diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná,

Renan Salvador. Em todas essas conversas, temas como gerar inovação, fomento, startups, e

ciência como base para o desenvolvimento de inovação, sobretudo a disruptiva e radical.





Um tópico constante nessas conversas foi a pesquisa científica como pilastra para o

fortalecimento do agronegócio e do desenvolvimento da sociedade, inclusive no aspecto social.





Destacamos que um local evolui em todos os aspectos quando a inovação traz benefícios que

vão muito além da questão econômica. Falávamos, por exemplo, das variedades do IDR-Paraná,

desenvolvidas pelo trabalho da pesquisadora Vânia Cirino, que contém um teor de ferro maior,

indispensável para a segurança alimentar da população. Ou ainda das pesquisas que buscam

bem-estar animal da professora Ana Maria Bridi da UEL. Inovações que não repercutem apenas

no plano da geração de valor monetário, mas melhoram a vida, inclusive dos animais. Apenas a

ciência é capaz disso. Somente a pesquisa, feitas nas instituições de ensino, dando subsídio à

inovação pode trazer essa melhora por completo do ecossistema.





Os vencedores do hackaton promovido durante a ExpoLondrina foi a equipe Healthy Milk de

estudantes de Computação da UniFil. Eles desenvolveram um projeto para reduzir a perda de

leite por bactéria por meio de um aplicativo. A dificuldade no controle de bactérias é um

problema para muitos produtores rurais.





Deixei os links para vocês curtirem os podcasts e acompanharem um pouco mais sobre esse

papo interessante sobre a inovação ;)





Agro mais Ep 42 - YouTube





Agro mais Ep 37 - YouTube





Agro mais Ep 17 - YouTube





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da

Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de

“Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.