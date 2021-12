Jornal espanhol detona Bolsonaro ao falar de interesse do Flamengo em Coutinho

Ao noticiar um possível interesse do Flamengo em Philippe Coutinho, que tem os direitos ligados ao Barcelona, o jornal espanhol "Sport" detonou a gestão econômica do presidente Jair Bolsonaro (PL).

No texto, ao citar que os salários de Coutinho são altos para o Rubro-Negro - assim como para muitos clubes europeus que demonstraram interesse no meia -, apontou-se que "a desvalorização do real, moeda local, devido à desastrosa política econômica do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, joga contra os interesses do Barça, que precisa reduzir a folha salarial".

Um estudo recente do Centro de Macroeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo da FGV (FGV/EESP) indicou que o real encerrou o terceiro trimestre com desvalorização de aproximadamente 31% em relação aos seus fundamentos. Apontou-se ainda que a elevada incerteza fiscal e política deve continuar prejudicando o desempenho da moeda até o final de 2022.





A leitura, referente à desvalorização real efetiva média da divisa brasileira, foi atualizada com dados disponíveis até setembro de 2021, fornecidos com defasagem de até dois meses pelas fontes primárias.





Pouco aproveitado no Barcelona, Philippe Coutinho quer ser negociado e vê com bons olhos a possibilidade de jogar no Brasil pelo menos durante o primeiro semestre do ano que vem. O jogador já fez chegar aos seus representantes a vontade de voltar ao país de origem.

Acertar com um time brasileiro de ponta e que briga por títulos faz parte do plano de Coutinho de continuar no radar da seleção brasileira, de olho na presença na Copa do Mundo do Qatar. Ele sabe que os primeiros meses de 2022 serão decisivos para Tite.