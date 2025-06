Junho começa com grande volume de vagas de emprego em Londrina e Campo Mourão

O Paraná começa junho com 21.757 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões. Além do volume de vagas em Cascavel e Curitiba, outros destaques do mês são as vagas abertas em Campo Mourão e Londrina.





De maneira geral, a função com maior número de oportunidades segue sendo alimentador de linha de produção, com 6.370 vagas abertas, no segmento industrial, seguida por abatedor (820), operador de caixa (804) e magarefe - cortador de carne (794).

Na região de Londrina são 2.212 vagas abertas: 535 para alimentador de linha de produção, 97 para operador de caixa, 82 para faxineiro e 75 para repositor de mercadorias.





Em Campo Mourão são 2.810 vagas, sendo 1.133 para alimentador de linha de produção, 448 para magarefe, 245 para trabalhador volante da agricultura e 99 em abatedor.

A região de Cascavel lidera o número de ofertas, com 4.947 vagas, sendo destaque para alimentador de linha de produção (1.274), abatedor (470) e operador de caixa (272). A Região Metropolitana de Curitiba tem 4.237 vagas. Os destaques são alimentador de linha de produção (606), cobrador interno (287), operador de caixa (198) e faxineiro (168). Somente a Agência de Curitiba conta com 795 vagas, incluindo faxineiro (77), auxiliar nos serviços de alimentação (55) e atendente de lojas e mercados (52).





O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, destaca o cenário positivo do mercado de trabalho em junho. "Toda semana, milhares de oportunidades surgem em nossas Agências do Trabalhador. Isso é resultado de uma política pública que funciona: aliamos qualificação, acolhimento e intermediação eficiente para aproximar empresas e trabalhadores. Na semana passada reforçamos a estrutura das Agências com novos investimentos, facilitando ainda mais as intermediações para o mercado", afirma.

Outras regionais com grandes ofertas de emprego são:





Foz do Iguaçu: 1.766 vagas (704 para alimentador de linha de produção e 109 para repositor de mercadorias).

Pato Branco: 1.547 vagas (506 para alimentador de linha de produção e 75 para magarefe).





Umuarama: 989 vagas (515 para alimentador de linha de produção e 99 de abatedor).





Maringá: 935 vagas (217 para alimentador de linha de produção e 75 para magarefe).





Para se candidatar a uma das vagas, basta procurar a unidade da Agência do Trabalhador mais próxima. O atendimento também pode ser agendado online pelo site.