Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Região de Londrina

Justiça manda banco devolver maquinários apreendidos após frustração de safra

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde
09 out 2025 às 14:56

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade


A 1ª Vara Cível de Cornélio Procópio determinou a devolução de 18 maquinários agrícolas, entre colheitadeiras, plantadeiras e tratores, que haviam sido apreendidos em uma fazenda e levados para a unidade da cooperativa Cocamar, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), a pedido do Banco John Deere. A ação na Justiça avalia o maquinário em R$ 50 milhões. Os equipamentos foram devolvidos na manhã desta quinta-feira (9)


A decisão, proferida nesta quarta-feira (7), reverte uma liminar anterior de busca e apreensão concedida ao banco e reconhece o direito do produtor rural à prorrogação compulsória da dívida, diante da frustração de safra comprovada por decretos estaduais de emergência hídrica.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


O caso envolve um produtor que cultiva cerca de mil hectares de soja em Paranagi, distrito de Sertaneja (Norte), e também mantém lavouras em Rondônia. Ele havia adquirido as máquinas de uma cooperativa agrícola da região e financiado o investimento pelo Banco John Deere. 

De acordo com o advogado do produtor rural, Raphael Condado, com o vencimento das parcelas do financiamento rural em maio deste ano, o produtor solicitou renegociação da dívida e carência no pagamento. A medida é prevista nas normas do Manual de Crédito Rural, que permitem a postergação das obrigações em situações de perdas provocadas por fatores climáticos.


Apesar do pedido formal e da documentação comprovando a estiagem prolongada que atingiu a região — reconhecida pelo Governo do Paraná com decretos de emergência em setembro de 2024 e maio de 2025 —, o banco ingressou com uma ação de busca e apreensão, obtendo liminar na segunda-feira (6). Condado diz que o banco não informou ao juízo a existência do pedido de prorrogação.

Publicidade


A reversão da liminar original, que determinou a restituição imediata das máquinas, traz alívio não apenas ao seu cliente, mas também a outros produtores que enfrentam dificuldades semelhantes, diz Condado.


“Houve uma série de frustrações de safra na soja e no milho, o que gerou um desencaixe no fluxo financeiro do produtor. Pela lei, quando há esse tipo de perda, o banco tem a obrigação de prorrogar o vencimento das operações, oferecendo carência e prazo para que o produtor possa se reerguer”, explica o advogado.

Publicidade


Segundo ele, o banco agiu “de forma abrupta” ao apreender os equipamentos, sem considerar o pedido de renegociação.


“Mesmo com toda a documentação protocolada, o banco entrou com a busca e apreensão como se o pedido de prorrogação não existisse. As máquinas foram retiradas de forma indevida — 19 delas no Paraná e outras 21 em Rondônia — e levadas para a sede da Cocamar. Conseguimos, neste meio tempo, explicar ao juiz o que havia ocorrido, e ontem à tarde ele revogou a liminar de apreensão”, relatou o advogado.

Publicidade


Condado acrescentou que a decisão vem em um momento crucial. “Estamos em uma janela especial de plantio da soja. A devolução é essencial para que o produtor retome as atividades e mantenha a produtividade da próxima safra”, afirmou.


O advogado ressaltou ainda que o Manual de Crédito Rural determina a prorrogação compulsória das dívidas em casos de calamidade climática.

Publicidade


“A lei é clara: quando há frustração de safra, o crédito rural deve ser prorrogado. O juiz reconheceu esse direito e já determinou que a dívida seja alongada de sete para onze anos, com retomada dos pagamentos daqui a três anos”, concluiu Condado.


Por meio de nota, a Cocamar Máquinas, Concessionária John Deere, informou que acompanha com respeito a decisão judicial envolvendo o Banco John Deere e um produtor rural da região. "Reforçamos que todas as atividades da concessionária seguem pautadas pela ética, transparência e pelo compromisso em oferecer suporte técnico e comercial aos produtores rurais, dentro das normas e responsabilidades que cabem à concessionária."

Cadastre-se em nossa newsletter


Com informações da assessoria de imprensa

John Deere maquinário agrícola máquinas agrícolas Apreensão cambe Londrina Sertaneja
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas