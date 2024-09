Lavagem de dinheiro: crime invisível afeta a sociedade brasileira

O crime de lavagem de dinheiro constantemente aparece em manchetes de jornais e ficou ainda mais em evidência depois que a Operação Lava Jato ganhou repercussão mundial nos últimos anos.





No entanto, apesar de ser um assunto bastante abordado na mídia, uma pesquisa aponta que a população vê como algo cometido só por quem tem muita influência.



O levantamento da American Bar Association (ABA), instituição norte-americana que reúne mais de 50 países no mundo e tem apoio de instituições públicas e privadas do Brasil, foi feito com cidadãos que moram na Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina). O estudo revelou que 91% da população conversa pouco ou nunca sobre lavagem de dinheiro.





Também há uma dificuldade de compreensão sobre o crime: 33% consideram a informação sobre esta atividade criminosa difícil ou extremamente difícil de entender. Além disso, 47% da parcela que pouco conversa sobre o tema, não conhecem nenhuma forma de lavagem de dinheiro ou como ela pode ocorrer.

Diante desses números, a ABA criou a campanha “Enxergue os Sinais”. Um dos organizadores do movimento, Leandro Machado, explica que o objetivo é ampliar o conhecimento sobre os riscos, o impacto e como essas operações ilícitas financiam o crime organizado.







“A Enxergue os Sinais é uma campanha de conscientização sobre os impactos negativos para a lavagem de dinheiro no nosso dia a dia. Por meio dessa pesquisa na região de fronteira, a gente percebeu que as pessoas sabem que lavagem de dinheiro é uma atitude criminosa, mas elas enxergam isso muito longe delas. A campanha é para conscientizar as pessoas de que a lavagem de dinheiro pode estar mais perto delas do que elas imaginam”, disse à FOLHA.



A pesquisa mostra ainda que apenas 5% da população entende que a lavagem de dinheiro pode ocorrer por meio de negócios formais. Por isso, para Machado, é importante falar sobre os sinais.







“Geralmente esses sinais são aqueles de alguém pedindo para pagar grandes quantias em dinheiro vivo. Vamos falar de uma atividade como comprar um imóvel. Por exemplo, você vai comprar uma casa e uma das partes pede para pagar em dinheiro vivo ou deixar parte do valor fora do contrato. Toda transação financeira não documentada pode estar ocultando uma lavagem de dinheiro. Ultimamente temos visto muitos casos disso com influenciadores e etc, não só com políticos”, considerou.





