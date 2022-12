Lojas físicas não têm obrigação de trocar presentes de Natal

A dona de casa Aparecida Silva Luiz deu camisetas de presente de Natal para o filho, que mora fora de Londrina, mas veio passar o fim de ano com ela.





“Não serviu e trouxe ele agora para provar e já levar no tamanho certo”, contou a moradora da zona norte, que voltou na loja nesta segunda-feira (26).

Publicidade

Publicidade





A estudante de nutrição Letícia Faria também precisou ir ao Calçadão neste início de semana. “Ganhei uma blusinha no amigo secreto da família e ficou grande. Vim para pegar um número menor”, comentou.







Assim como os casos da Aparecida e a Letícia, outras pessoas vão precisar trocar os presentes que receberam neste Natal, principal período comercial do ano. É a tradicional temporada de trocas, que demanda atenção do cliente e dos lojistas.

Publicidade





Advogada e integrante da comissão de Direitos do Consumidor da subseção Londrina da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Larissa Nishimura destacou que os estabelecimentos físicos não têm obrigação de fazer a substituição do produto, com exceção para peças com defeito.





No entanto, sempre costuma prevalecer o bom senso.

Publicidade





“A pessoa precisa saber no momento da troca se aquela era a última peça, se era uma promoção. Não existe uma obrigação legal do lojista, mas até para atrair o consumidor é feita a troca. O importante é a clareza da informação, se antes da compra foi informado ou destacado a possibilidade de trocar o produto”, orientou.





Proprietário de duas lojas de roupas no centro, o empresário Nasser Haissam Zebian Nasser afirmou que a troca é uma oportunidade de fidelizar o cliente ou até aumentar as vendas na última semana do ano.





“Da mesma forma que foi feito um trabalho na venda, pode ser feito um trabalho no pós-venda. É uma chance de conquistar e ofertar mais produtos. Muitas vezes quem comprou foi uma pessoa e quem vem trocar é outra, é uma oportunidade da pessoa que ganhou o presente vir e conhecer a loja e novos produtos.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.