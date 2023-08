Londrina apresenta saldo positivo de 718 vagas de emprego em julho

Londrina encerrou o mês de julho com saldo positivo de 718 postos de trabalho com carteira assinada. Este foi o terceiro melhor resultado do ano até agora, segundo os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.





No acumulado de 2023, o município contabiliza a criação de 5.313 vagas formais e nos últimos 12 meses o saldo é de 7.926.

Em relação a junho, o mercado de trabalho londrinense apresentou crescimento no número de ofertas de emprego. Em junho, o relatório apontou a criação de 589 vagas contra 718 no mês passado. Mas na comparação com julho de 2022, houve queda no saldo de empregos. Em julho do ano anterior, o levantamento havia registrado 978 novos postos.





O setor de serviços liderou as contratações no município no mês passado, com 515 vagas. Na sequência, estão comércio (164), indústria (27) e construção (19). Entre os cinco grandes grupos de atividades econômicas avaliados, apenas a agropecuária teve recuo, com -7 postos de trabalho.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, destacou que o resultado de julho confirma o "padrão" que a cidade vem mantendo na empregabilidade.





"Essa sequência de meses positivos é muito mais importante do que um número muito alto em um mês específico. Há uma constância. Antes, a gente falava que Londrina estava em um momento especial. Hoje, a gente pode dizer que está consolidada como um mercado onde o emprego é positivo", avaliou.

Santos lembrou que as ofertas de trabalho seguem elevadas, com cerca de 500 oportunidades, em média, por semana, e acredita que os bons resultados na geração de trabalho devam se manter nos próximos meses, contribuindo para que o balanço final de 2023 supere os números de 2022, quando foram contabilizados mais de oito mil vagas formais.





Dentro do setor de serviços, bares e restaurantes destacaram-se no mês passado. Cenário que indica que a fase crítica vivenciada pelas empresas do setor na pandemia foi superada.





