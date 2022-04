Londrina Criativa traz feira e workshop sobre finanças no sábado

A Londrina Criativa promove neste sábado (30) um workshop sobre finanças para negócios aos integrante da feira itinerante homônima. A ação acontecerá das 10h às 12h, no Espaço do Londrina Convention Bureau, Piso 2, Loja 213 A, do Boulevard Londrina Shopping. Após o encontro, a população está convidada para prestigiar os produtos da mini feira Londrina Criativa, que acontecerá das 12h às 22h, no mesmo local.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O ministrante do curso será Sidney Kayamori, que tem 25 anos de experiência no mercado e já foi consultor e instrutor do Sebrae durante 19 anos. Ele ministrou cerca de 2 mil palestras e cursos no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso e também prestou serviços para a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), para o Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), Sindicato Moveleiro de Arapongas, para a Acia (Associação Comercial e Industrial de Arapongas ) e Acig (Associação Comercial e Industrial de Guarapuava).

Continua depois da publicidade





Segundo a organizadora e idealizadora da feira Londrina Criativa, Margareth Watanabe, a intenção é oportunizar um espaço de aprendizado para os expositores. “O workshop vem complementar o objetivo da Londrina Criativa, porque queremos a profissionalização dos nossos expositores e que isso seja só um começo para o empreendedorismo deles, visto que nem todos têm esse conhecimento financeiro, por isso trazemos essas atividades. O Sidney é um consultor renomado, que cobra cerca de R$ 200 a hora, e muitos empreendedores não teriam condições de contratá-lo, por isso é uma oportunidade para os expositores obterem a informação e ampliarem seus negócios”, explicou.





Os expositores que quiserem participar estão convidados, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem saber mais na página do Instagram do Londrina Criativa, aqui. O custo da oficina é de R$ 35,00.





Após o workshop, a comunidade está convidada para conferir os produtos de expositores que foram sorteados para participar e outros. Eles trarão suculentas para colecionadores, peças de vestuário, acessórios, velas aromáticas, costura criativa, produtos para pets, para crianças, mulheres e adultos; alimentos japoneses; geleias artesanais; quadros; mandalas; artigos de cartonagem e papelaria; jardinagem criativa; origami em tecido e feitos por chefs confeiteiras.