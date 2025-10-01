Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Confira a agenda

Londrina deve atrair 6 mil visitantes com eventos corporativos até dezembro

Redação Bonde com assessoria de imprensa
01 out 2025 às 14:08

Compartilhar notícia

Divulgação/Assessoria de imprensa
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade


Londrina vem consolidando sua posição como um dos principais polos de turismo de negócios no Paraná. Até o final de 2025, a cidade será palco de grandes encontros corporativos que devem reunir aproximadamente 6 mil visitantes, movimentando de forma significativa a economia local. A expectativa é que a chegada desse público impacte toda a cadeia produtiva — de hotéis, bares e restaurantes ao transporte, comércio e serviços especializados.


Entre outubro e dezembro, a agenda contará com quatro grandes eventos: a Construtech Week (CW25), o LiDERE+, o Percepções e o Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL). As áreas contempladas vão da construção civil à beleza e à inovação tecnológica, ampliando a diversidade da programação.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Segundo o presidente do Londrina Convention & Visitors Bureau, Fernando Teixeira, o perfil do visitante corporativo traz impactos relevantes para a cidade. Ele destaca que esse público costuma permanecer de um a dois dias em média e tem um gasto superior ao de outros turistas. Além do consumo imediato em hospedagem e alimentação, há reflexos de longo prazo.


“O impacto econômico desses encontros corporativos vai muito além das datas em que ocorrem. Eles projetam Londrina como referência em inovação e empreendedorismo, além de criar conexões que atraem novos investimentos e negócios”, afirma Teixeira.

Publicidade


A cidade já experimenta nos últimos anos um crescimento expressivo nesse segmento. O calendário do segundo semestre, tradicionalmente mais aquecido, vem reforçando o papel de Londrina no mapa dos eventos de grande porte no Estado.


Construção civil

Publicidade


Abrindo a programação, no dia 2 de outubro, será promovida a 7ª edição da Construtech Week (CW25), no Villa Planalto. Gratuito e com vagas limitadas, o evento é voltado ao setor da construção civil e áreas relacionadas. Em 2024, a edição reuniu 750 participantes, e a expectativa é ampliar esse número neste ano.


Para Celia Catussi, presidente do Sinduscon Norte do Paraná, encontros como a CW25 têm papel estratégico para Londrina. Ela explica que, além da geração de negócios e do fortalecimento da cadeia produtiva, os conteúdos discutidos favorecem a preparação tecnológica e sustentável do setor.

Publicidade


“Eles ampliam as oportunidades de negócios, promovem a expansão dos mercados e dinamizam as cadeias produtivas. Ao mesmo tempo, difundem conhecimentos que preparam a indústria para os desafios futuros”, ressalta Catussi.


LiDERE+ chega à 9ª edição

Publicidade


Nos dias 15 e 16 de outubro, será a vez do LiDERE+, que em 2024 recebeu mais de 2,2 mil inscritos e chega agora à 9ª edição. Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), o encontro busca promover discussões estratégicas para o setor empresarial e ampliar as redes de contato.


A presidente da Acil, Vera Antunes, destaca que a promoção de grandes eventos em Londrina aquece a economia e atrai recursos de outras regiões. Para ela, o impacto não se restringe à movimentação financeira imediata.

Publicidade


“Eles favorecem a geração de empregos temporários, fortalecem fornecedores e prestadores de serviços e ainda estimulam a capacitação de empresários e colaboradores. Esse tipo de iniciativa tem a capacidade de reforçar o perfil econômico de Londrina e de influenciar até mesmo o PIB municipal”, observa.


Em novembro, Londrina vai receber pela primeira vez a 4ª edição do Percepções, evento voltado à área da beleza que já passou por São Paulo, Goiânia e Madrid, na Espanha. A programação, marcada para o Espaço Alpha Prime, deve reunir cerca de 250 profissionais, com destaque para workshops e painéis conduzidos por grandes nomes do segmento.

Publicidade


Entre os convidados estão figuras renomadas como Nell Carmo, um dos cabeleireiros mais reconhecidos do país; Fabiane Chagas, presença internacional; Nill Vale, especialista em visagismo e colorimetria; e Ricky Moica, referência em loiros personalizados. Também participam a hairstylist Nayara Bezerra, criadora da NB Professional, além de profissionais locais como Lincoln Tramontini, de Londrina, e Murilo Galindo, de Rolândia.


O evento é organizado pela Papel Para Mechas, empresa londrinense que desenvolve papéis recicláveis e tecnológicos como alternativa sustentável ao uso do alumínio em salões de beleza. O CEO da marca, Lucas Olivetti, considera que o Percepções marca um momento simbólico para a cidade.


“Será a primeira vez que Londrina receberá tantos nomes de peso da beleza em um único dia. Queremos mostrar que é possível combinar sustentabilidade e inovação no setor, além de valorizar os profissionais da região”, explica Olivetti.


Evento aguarda três mil visitantes


Fechando o calendário, nos dias 27 e 28 de novembro, acontece a segunda edição do Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL), no Parque Ney Braga. A expectativa é reunir aproximadamente 3 mil visitantes, com uma programação voltada à inovação, tecnologia e soluções governamentais.


De acordo com o diretor superintendente do Estação 43, Hemerson Ravaneda, o FIIL tem como objetivo posicionar Londrina no cenário nacional e internacional de inovação. Neste ano, uma das novidades será a criação de uma arena dedicada às govtechs, com participação de secretários estaduais de Saúde e Planejamento, além de outras autoridades.


“Estamos trabalhando para atrair um público de fora, que conheça Londrina e enxergue aqui um ambiente propício para negócios e investimentos. Nossa intenção é vender a cidade como polo de inovação e empreendedorismo”, afirma Ravaneda.


Reflexos futuros


Mais do que a movimentação econômica imediata, as lideranças envolvidas no setor destacam que o impacto dessa atração de visitantespara eventos será duradouro, refletindo na projeção de Londrina como destino estratégico para negócios e inovação.


Para especialistas, o conjunto de ações reforça a imagem do município como espaço que consegue reunir diversidade setorial, boas condições de infraestrutura e capacidade de acolher grandes públicos. A aposta é que os encontros ajudem a consolidar um ciclo virtuoso, em que Londrina não apenas recebe visitantes, mas também se firma como vitrine de oportunidades para investidores e empreendedores.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Economia turismo londrinense turismo local Negócios Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas