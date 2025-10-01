Londrina deve atrair 6 mil visitantes com eventos corporativos até dezembro



Londrina vem consolidando sua posição como um dos principais polos de turismo de negócios no Paraná. Até o final de 2025, a cidade será palco de grandes encontros corporativos que devem reunir aproximadamente 6 mil visitantes, movimentando de forma significativa a economia local. A expectativa é que a chegada desse público impacte toda a cadeia produtiva — de hotéis, bares e restaurantes ao transporte, comércio e serviços especializados.

Entre outubro e dezembro, a agenda contará com quatro grandes eventos: a Construtech Week (CW25), o LiDERE+, o Percepções e o Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL). As áreas contempladas vão da construção civil à beleza e à inovação tecnológica, ampliando a diversidade da programação. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Segundo o presidente do Londrina Convention & Visitors Bureau, Fernando Teixeira, o perfil do visitante corporativo traz impactos relevantes para a cidade. Ele destaca que esse público costuma permanecer de um a dois dias em média e tem um gasto superior ao de outros turistas. Além do consumo imediato em hospedagem e alimentação, há reflexos de longo prazo.

“O impacto econômico desses encontros corporativos vai muito além das datas em que ocorrem. Eles projetam Londrina como referência em inovação e empreendedorismo, além de criar conexões que atraem novos investimentos e negócios”, afirma Teixeira. Publicidade

A cidade já experimenta nos últimos anos um crescimento expressivo nesse segmento. O calendário do segundo semestre, tradicionalmente mais aquecido, vem reforçando o papel de Londrina no mapa dos eventos de grande porte no Estado.



Construção civil

Publicidade



Abrindo a programação, no dia 2 de outubro, será promovida a 7ª edição da Construtech Week (CW25), no Villa Planalto. Gratuito e com vagas limitadas, o evento é voltado ao setor da construção civil e áreas relacionadas. Em 2024, a edição reuniu 750 participantes, e a expectativa é ampliar esse número neste ano.

Para Celia Catussi, presidente do Sinduscon Norte do Paraná, encontros como a CW25 têm papel estratégico para Londrina. Ela explica que, além da geração de negócios e do fortalecimento da cadeia produtiva, os conteúdos discutidos favorecem a preparação tecnológica e sustentável do setor. Publicidade

“Eles ampliam as oportunidades de negócios, promovem a expansão dos mercados e dinamizam as cadeias produtivas. Ao mesmo tempo, difundem conhecimentos que preparam a indústria para os desafios futuros”, ressalta Catussi.



LiDERE+ chega à 9ª edição

Publicidade



Nos dias 15 e 16 de outubro, será a vez do LiDERE+, que em 2024 recebeu mais de 2,2 mil inscritos e chega agora à 9ª edição. Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), o encontro busca promover discussões estratégicas para o setor empresarial e ampliar as redes de contato.

A presidente da Acil, Vera Antunes, destaca que a promoção de grandes eventos em Londrina aquece a economia e atrai recursos de outras regiões. Para ela, o impacto não se restringe à movimentação financeira imediata. Publicidade

“Eles favorecem a geração de empregos temporários, fortalecem fornecedores e prestadores de serviços e ainda estimulam a capacitação de empresários e colaboradores. Esse tipo de iniciativa tem a capacidade de reforçar o perfil econômico de Londrina e de influenciar até mesmo o PIB municipal”, observa.

Em novembro, Londrina vai receber pela primeira vez a 4ª edição do Percepções, evento voltado à área da beleza que já passou por São Paulo, Goiânia e Madrid, na Espanha. A programação, marcada para o Espaço Alpha Prime, deve reunir cerca de 250 profissionais, com destaque para workshops e painéis conduzidos por grandes nomes do segmento. Publicidade

Entre os convidados estão figuras renomadas como Nell Carmo, um dos cabeleireiros mais reconhecidos do país; Fabiane Chagas, presença internacional; Nill Vale, especialista em visagismo e colorimetria; e Ricky Moica, referência em loiros personalizados. Também participam a hairstylist Nayara Bezerra, criadora da NB Professional, além de profissionais locais como Lincoln Tramontini, de Londrina, e Murilo Galindo, de Rolândia.

O evento é organizado pela Papel Para Mechas, empresa londrinense que desenvolve papéis recicláveis e tecnológicos como alternativa sustentável ao uso do alumínio em salões de beleza. O CEO da marca, Lucas Olivetti, considera que o Percepções marca um momento simbólico para a cidade.

“Será a primeira vez que Londrina receberá tantos nomes de peso da beleza em um único dia. Queremos mostrar que é possível combinar sustentabilidade e inovação no setor, além de valorizar os profissionais da região”, explica Olivetti.



Evento aguarda três mil visitantes



Fechando o calendário, nos dias 27 e 28 de novembro, acontece a segunda edição do Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL), no Parque Ney Braga. A expectativa é reunir aproximadamente 3 mil visitantes, com uma programação voltada à inovação, tecnologia e soluções governamentais.

De acordo com o diretor superintendente do Estação 43, Hemerson Ravaneda, o FIIL tem como objetivo posicionar Londrina no cenário nacional e internacional de inovação. Neste ano, uma das novidades será a criação de uma arena dedicada às govtechs, com participação de secretários estaduais de Saúde e Planejamento, além de outras autoridades.

“Estamos trabalhando para atrair um público de fora, que conheça Londrina e enxergue aqui um ambiente propício para negócios e investimentos. Nossa intenção é vender a cidade como polo de inovação e empreendedorismo”, afirma Ravaneda.



Reflexos futuros



Mais do que a movimentação econômica imediata, as lideranças envolvidas no setor destacam que o impacto dessa atração de visitantespara eventos será duradouro, refletindo na projeção de Londrina como destino estratégico para negócios e inovação.

Para especialistas, o conjunto de ações reforça a imagem do município como espaço que consegue reunir diversidade setorial, boas condições de infraestrutura e capacidade de acolher grandes públicos. A aposta é que os encontros ajudem a consolidar um ciclo virtuoso, em que Londrina não apenas recebe visitantes, mas também se firma como vitrine de oportunidades para investidores e empreendedores.