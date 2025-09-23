Londrina discute parceria para atração de empresas chinesas

Posicionar Londrina como a primeira opção para grandes empresas da China que desejam trazer suas operações para o Brasil. Este foi o teor da conversa entre as executivas Shuiyan Li e Mayadah Li, representantes da multinacional chinesa Amber Global Finance, em sua primeira visita a cidade. Elas foram recebidas pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Paulo Henrique Ferreira, na tarde desta segunda-feira (22), no gabinete da Prefeitura de Londrina.





A agenda foi organizada pelo escritório londrinense Neme Advogados, que é especializado em projetos internacionais e parceiro exclusivo da Amber Global Finance no Brasil para a estruturação de empresas chinesas em operações de vendas em marketplaces, como Amazon e Mercado Livre. A dupla chegou ao Brasil no dia 9 de setembro, visitou grandes players em São Paulo, e aterrissou em Londrina na última sexta-feira (19). Além da Codel, elas terão uma agenda com uma empresa da cidade especializada no desenvolvimento de plataformas de e-commerce.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a conversa, as chinesas demonstraram interesse não só nas tecnologias e mão de obra disponíveis em Londrina, mas especialmente nos benefícios fiscais que a cidade tem a oferecer para atrair a instalação de indústrias. O presidente da Codel mencionou que, além da Cidade Industrial de Londrina (Cilon), com área total de cerca de 1 milhão de metros quadrados entregue, a cidade trabalha no projeto de criação de um grande condomínio industrial. Além do espaço físico para absorver novas empresas, ele informou, ainda, que os benefícios fiscais para a atração de negócios também estão sendo preparados.





“Poder receber uma multinacional que deseja atrair empresas chinesas para Londrina, usando um escritório local como suporte, como a Neme Advogados, faz todo o sentido. Londrina, de fato, pode se tornar um hub Brasil-China para a construção de novos negócios”, comenta Ferreira.

Publicidade





Para o advogado e contador Sérgio Neme, sócio da Neme Advogados, a agenda foi muito positiva. Uma possível parceria com a Prefeitura de Londrina na atração de empresas chinesas pode facilitar o processo, pois as companhias chinesas sentem mais confiança em trazer seus negócios ao Brasil com o respaldo de órgãos governamentais.





“A grande dificuldade que temos com os nossos clientes chineses é que eles sempre olham São Paulo como a primeira solução. A partir dessa parceria, que pretendemos construir com a Codel, de entender as vantagens e os diferenciais que Londrina oferta para a atração de empresas internacionais, conseguiremos abrir uma agenda aqui para que esses empresários nos visitem e conheçam a nossa cidade”, afirma Neme.

Publicidade





Projeto internacional





O escritório de advocacia londrinense lidera, no Brasil, em parceria com a Amber Global Finance, o Projeto de Integração Sino-Brasileiro em Marketplaces no Brasil, com apoio da Amazon Brasil e Amazon China. Na prática, atua na constituição de pessoas jurídicas, para que as empresas chinesas interessadas em trazer suas operações para o País comecem a atuar em conformidade com a legislação nacional, acessando benefícios como emissão de notas fiscais, abertura de contas bancárias, habilitação de radar de importação e integração direta aos marketplaces. Isso garante segurança jurídica e fortalece a reputação das marcas.

Publicidade





Desde que foi implementado, há três anos, o Projeto de Integração Sino-Brasileiro em Marketplaces no Brasil já estruturou 50 empresas estrangeiras com CNPJs ativos no Brasil, movimentando um volume médio de vendas entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões por mês por empresa, um faturamento agregado próximo a R$ 100 milhões mensais. Os segmentos vão de eletrônicos e iluminação a moda, casa e logística.





Publicidade

Sobre a Amber Global Finance





Com sede na China e atuação em mais de 20 países, a Amber Global Finance é líder mundial em compliance tributário para e-commerce. Parceira oficial de marketplaces como Amazon, eBay, Mercado Livre e Temu, a empresa já apoiou mais de 10 mil vendedores internacionais em sua expansão global, oferecendo serviços de registro fiscal, constituição de empresas e proteção de marcas em mercados estratégicos. No Brasil, atua em parceria exclusiva com a Neme Advogados, conduzindo o processo de integração de varejistas chinesas ao mercado nacional.

Publicidade



