Londrina é a cidade que mais gerou empregos em janeiro no Paraná

O Ministério do Trabalho divulgou nesta quinta-feira (9), o resultado do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), referente ao primeiro mês do ano. Os dados mostram Londrina com saldo de 842 vagas de emprego, resultado da diferença entre 8.212 admissões e 7.370 demissões. Esse desempenho é o maior do Paraná, superando a capital Curitiba e outras grandes cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu e Maringá.







O número também é cerca de 30% maior do que o saldo divulgado em janeiro de 2022, que registrou, à época, 7.148 admissões e 6.505 desligamentos. Este ano, a maior parte dos setores apresentou resultado positivo, com destaque para o setor de serviços, que registrou saldo de 766 admissões.

Os dados do Caged indicam ainda que o setor de serviços foi o que registrou o maior número de admissões em Londrina. Nesse setor, está inclusa a área de comunicação, informática e tecnologia, que tem se fortalecido e crescido na cidade. No entanto, foi o setor de construção civil que obteve maior crescimento, com variação positiva de 2,47%.





Para o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, o resultado positivo e que se destaca em todo o estado comprovam que Londrina vive o seu melhor momento. “A união de forças, entre o poder público e a iniciativa privada, para que Londrina voltasse a crescer tem dado excelentes resultados. E o saldo de empregos positivo é a prova disso, como resultado de uma cidade que atrai novas indústrias e empresas, fortalece a economia local e investe na sua infraestrutura com serviços públicos cada vez melhores. Recebemos esse resultado com muita alegria e motivação para continuarmos trabalhando e fazendo Londrina crescer”, afirmou.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda em exercício, Cristian Marcucci, avaliou que o resultado do Caged para janeiro de 2023 mostra que o setor de serviços segue como um dos expoentes da economia londrinense, sem que sua importância eclipse o crescimento de outros setores. “Os dados mostram uma tendência fomentada amplamente pela administração municipal, que é o de crescimento mútuo e equilibrado dos variados setores da economia”, comentou.





Mesmo em relação ao setor do comércio, o único com variação negativa, verifica-se uma tendência esperada para o período e, também, uma melhora com relação ao último ano. “É normal que o setor de comércio sofra uma perda de ocupações no início do ano, haja vista que contrata por tempo determinado para atender à demanda dos últimos meses. Mas podemos ver que as demissões seguem em queda, mostrando que, cada vez mais, as pessoas que entram em vagas temporárias acabam por permanecer efetivas em suas ocupações”, ponderou o secretário em exercício.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, reforçou que os números positivos e recordes refletem a forma como a atual administração trabalha em prol do desenvolvimento local, em todas as suas frentes. “Ao longo desses anos, Londrina tem tido uma posição muito forte na geração de empregos e, agora, recebemos a notícia significativa de que a cidade obteve o melhor saldo positivo de empregos no Paraná. Isso comprova que estamos no caminho certo, com as áreas da inovação, da tecnologia e da comunicação cada vez mais fortalecidas na cidade. Tivemos, nessa semana, o mutirão de empregos com a TCS com vagas abertas, lançamos a turma do Empregatech para formar mais mão de obra que possa atender as demandas do setor, e estamos muito animados porque Londrina vai continuar tendo esse pulso importante na geração de empregos e renda, e nas oportunidades para nossos cidadãos”, detalhou.





PARANÁ

O Paraná abriu o ano com 6.369 novas vagas de emprego com carteira assinada. Os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.





O saldo do mês é resultado da diferença entre as 145.339 admissões e 138.970 demissões no período. No Brasil, o saldo foi de 83.297 postos de trabalho formais, sendo que 16 das 27 unidades da federação fecharam o mês com resultados positivos.

O saldo de vagas no acumulado dos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, é de 103.977 no Paraná, o melhor resultado da região Sul no período. Com isso, o estoque de empregos formais do Estado é atualmente de 2.929.486 postos.





O secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, destacou que o Estado tem buscado novos parceiros para o desenvolvimento de programas e ações focadas na geração de emprego e renda no Paraná. “Também estamos reestruturando projetos já existentes com o objetivo de garantir o maior número possível de colocações no mercado formal de trabalho”, afirmou.





Já no país foram 83.297 empregos gerados, decorrente da diferença entre 1.874.226 admissões e 1.790.929 desligamentos.