Londrina foi a terceira cidade com mais acidentes de trabalho no Paraná em 2022

Londrina é a terceira cidade do Paraná que mais registrou acidentes de trabalho no ano de 2022, conforme dados do Observatório do Trabalho Decente nos Municípios Brasileiros. Pelo levantamento, o município só fica atrás, no estado, de Curitiba e Cascavel.







De acordo com o levantamento, 2,5 mil acidentes foram registrados em Londrina durante o ano de 2022. Destes, quatro pessoas morreram. Foram concedidos 648 benefícios previdenciários – auxílio doença por acidente de trabalho durante o ano no município e 42 aposentadorias por invalidez.

Publicidade

Publicidade





O Paraná ocupa o quarto lugar no ranking nacional de acidentes de trabalho, com 44.786 notificações em 2022, o que representa 8% dos 612,9 mil registros no país, conforme mostram os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, coordenado pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). À frente aparecem São Paulo (35%), Minas Gerais (11%) e Rio Grande do Sul (9%).







Os números acendem um alerta sobre a importância da saúde e segurança do trabalho, com o Movimento Abril Verde. O próximo dia 28 marca a importância da saúde e segurança do trabalho.