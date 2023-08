Londrina: Inadimplência cai em julho e renegociação de dívidas sobe 22%

Em julho, muitos londrinenses conseguiram sair da inadimplência e ter de volta o ‘nome limpo’ junto às prestadoras de crédito. De acordo com dados disponibilizados pela Acil (Associação Comercial e Empresarial de Londrina), o mês de julho teve um crescimento de 22%, em relação ao mesmo período do ano passado, no número de pessoas que saíram da inadimplência. Além disso, no acumulado dos sete primeiros meses de 2023, houve uma redução de 0,5% no número de consumidores que entraram na inadimplência.





Segundo Marcos Rambalducci, consultor econômico da Acil, os índices do SPC (Sistema de Proteção ao Crédito) mostram que julho foi o melhor mês nos últimos nove anos em relação ao volume de consumidores que saíram do cadastro de negativados, conseguindo pagar ou renegociar suas dívidas. Já em relação a janeiro e julho de 2023, o contingente de consumidores que conseguiram deixar o cadastro da inadimplência está 4% maior do que no mesmo período do ano passado.

Assim como o número de pessoas que quitaram ou renegociaram as dívidas cresceu, a quantidade de consumidores que tiveram seu nome incluído no cadastro de limitação de crédito foi 7% menor em julho de 2023 do que no mesmo mês de 2022. No acumulado do ano, o percentual de consumidores negativados está 0,5% menor do que o mesmo período do ano passado.





O consultor detalha que os dados são muito interessantes porque não há uma ligação direta com o Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, já que ele começa a valer a partir de setembro para o comércio varejista. “Mas pode ser que exista um reflexo indireto, ou seja, tanto se falou no Desenrola Brasil que as pessoas espontaneamente começaram a procurar os varejistas para negociar. Então no meio desse bolo, pode haver um comportamento psicológico por parte desse consumidor que fez com que ele fosse renegociar”, explica.





Além do fator psicológico, Rambalducci também relacionou o comportamento do consumidor com a recuperação de renda, que vem principalmente do mercado formal. Segundo ele, foram abertos mais de quatro mil postos de trabalho nos primeiros seis meses do ano em Londrina. “Quando a pessoa está em um emprego formal, que é mais estável e permite uma maior segurança, o que ela faz é pagar aquelas dívidas que ficaram atrasadas”, pontua.





