DADOS DO CAGED

Londrina lidera na criação de empregos no interior do PR com saldo de 657 vagas em julho

29 ago 2025 às 10:58

O mercado de trabalho segue aquecido em Londrina. Segundo os dados de julho do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (27), o município teve saldo positivo de 657 novos postos de trabalho, com 9.974 admissões e 9.317 desligamentos. É o terceiro melhor resultado para o mês no estado, atrás de Curitiba (2.461) e de São José dos Pinhais (979).

O setor de serviços foi o grande destaque em Londrina, com 725 novas vagas no mês, mantendo a tendência de crescimento observada ao longo de 2025. A indústria aparece em seguida, com 44 vagas positivas, A agropecuária manteve-se praticamente estável, com três vagas positivas. Já construção (-34) e comércio (-81) apresentaram retração em comparação com o mês anterior.


No acumulado de janeiro a julho, Londrina soma 7.252 empregos formais criados, resultado de 71.624 admissões contra 64.372 desligamentos, o que representa uma variação positiva de 4,20%. Com esse desempenho, a cidade figura entre os maiores polos de geração de empregos do Paraná, atrás apenas de Curitiba (23.977) no ranking estadual dos sete primeiros meses do ano.

De acordo com o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, a força do setor de serviços tem sustentado a trajetória de crescimento do município. “A cidade passa por uma clara evolução do mercado de trabalho, tendo se consolidado como um polo de geração de empregos, crescendo mês a mês e abrindo oportunidades para os seus cidadãos", analisou Makiolke ao N.Com.

"Quando o setor de serviços vai bem, isso é reflexo de uma economia aquecida, com investimentos circulando e girando com força em Londrina. Além disso, esses resultados são fruto de um ambiente favorável construído em conjunto por poder público, entidades, sociedade civil e empresariado local”, completou.

Paraná mantém mercado de trabalho aquecido

O desempenho de Londrina reflete o cenário positivo do Paraná, terceiro maior empregador do Brasil. Entre janeiro e julho, o Estado abriu 102,3 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Do total de 399 municípios paranaenses, 327 tiveram saldo positivo no período, o que corresponde a 82% das cidades.

Além de Curitiba e Londrina, a lista das 10 cidades que mais contrataram em 2025 inclui São José dos Pinhais (4.741): Cascavel (4.530), Maringá (3.918), Toledo (3.514), Ponta Grossa (2.358), Foz do Iguaçu (1.981), Araucária (1.821) e Arapongas (1.812).

No recorte de julho, o Paraná criou 8.140 novas vagas de trabalho, com Londrina ocupando a terceira colocação no ranking mensal, atrás de Curitiba (2.461) e São José dos Pinhais (979). Entre os destaques do interior no mesmo período aparecem Santo Antônio da Platina (454), Cascavel (443) e Foz do Iguaçu (308).

Com informações do N.Com e da Agência Estadual de Notícias

