Londrina figura em ranking das gigantes do Brasil com nove empresas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 set 2025 às 17:59

Sérgio Ranalli/Arquivo Folha
Nove empresas de Londrina e região figuram entre as mil maiores do país no ranking Valor 1000, divulgado nesta semana. A lista inclui Super Muffato (101º), Cooperativa Integrada (220º), Belagrícola (274º), Adama (335º), Plaenge (401º), Grupo GDM (449º), Conasa (604º), Cacique (630º) e A. Yoshii (750º). Juntas, as empresas destacam a força econômica da cidade em diferentes setores, do supermercadista, passando pelo agronegócio e construção civil.


Sexta maior rede de supermercados do país, o Super Muffato abre a lista das empresas da região. Fundada em Cascavel e hoje com sede em Londrina, a companhia expandiu-se para diversas cidades do Estado e para São Paulo, operando também com a bandeira Max Atacadista. Com forte presença regional e foco em inovação, o grupo investe em formatos modernos de lojas, e-commerce e integração digital, além de ser um dos principais empregadores do setor varejista paranaense.

Construtoras

Entre as construtoras, a Plaenge avançou 77 posições e, pelo 12º ano consecutivo, foi reconhecida como a maior do ramo do Sul do Brasil. Além disso, é a maior empresa do município em patrimônio líquido, com R$ 1,756 bilhão, e uma das três londrinenses que cresceram no ranking em relação ao ano anterior.


Em 2024, a Plaenge alcançou números recordes: 34 projetos lançados e R$ 4,5 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV). Com atuação em 12 praças no Brasil e no Chile, a empresa mantém parcerias internacionais de design com estúdios da Alemanha, Itália e Dubai, reforçando um padrão global de construção.


Segundo o sócio-diretor Alexandre Fabian, o reconhecimento reforça o compromisso da companhia com qualidade e inovação. “Estar entre as maiores empresas do Brasil é fruto do trabalho diário de toda a nossa equipe. Cada empreendimento, cada atendimento e cada decisão refletem nosso foco em excelência. Mais do que celebrar um ranking, reforça que seguimos transformando projetos em experiências de vida”, afirma.

Fundada há 55 anos, a Plaenge é a maior construtora de capital fechado do país. Atualmente, conduz operações em nove cidades brasileiras e três no Chile, soma 515 empreendimentos entregues e mantém 90 canteiros de obras em andamento.

Outro destaque no ranking é a A. Yoshii Engenharia é uma das construtoras mais tradicionais do Paraná, com sede em Londrina e atuação consolidada há mais de 60 anos. Fundada por Atsushi Yoshii, a empresa se destacou inicialmente na construção de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão, expandindo suas operações para outras cidades do Estado, como Maringá e Curitiba, e também para São Paulo. Reconhecida pela qualidade construtiva, inovação em engenharia e projetos arquitetônicos diferenciados, a A. Yoshii figura entre as principais incorporadoras do Sul do Brasil.

Força do Agro

Das nove empresas londrinsenses presente no ranking, quatro estão ligadas ao agronegócio. A Integrada Cooperativa Agroindustrial reafirmou sua presença no Ranking Valor 1000, elaborado pelo jornal Valor Econômico. Na edição 2025, que avalia os resultados de 2024, a Integrada ocupa a 7ª posição entre as cooperativas do Paraná e a 220ª posição no ranking geral, consolidando-se entre as principais companhias do país no setor do agronegócio.

Com faturamento superior a R$ 6 bilhões e um quadro robusto de mais de 13.500 associados e 2.000 colaboradores, a cooperativa demonstra sua relevância econômica e social, diante de um cenário de fortes oscilações de mercado e adversidades climáticas. Para a Integrada, o resultado ressalta a força e a resiliência do cooperativismo e o compromisso da Integrada com a geração de valor sustentável para produtores e comunidades dos estados do Paraná e São Paulo.


Jorge Hashimoto, diretor-presidente da cooperativa, comenta que o ranking Valor 1000 retrata a trajetória da empresa. “Nossa história vem sendo construída com a força da união — muito trabalho e transparência, somados à confiança de nossos cooperados e à dedicação de nossos colaboradores. Em 2025, completamos 30 anos e seguimos comprometidos em apoiar nossos associados, investir em estrutura e tecnologia, cooperando com o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro e contribuindo para a produção de alimentos para o mundo.”

Além da Integrada, outras empresas de Londrina também se destacam no ranking entre as maiores do país no setor agro. A Belagrícola, com sede em Londrina, é hoje uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas e comercializadoras de grãos; opera com dezenas de unidades de recebimento, lojas de revenda, forte capacidade de armazenagem e impacto regional significativo. A Adama, atuando na proteção de cultivos, defensivos agrícolas e formulações químicas, também aparece nesse cenário, sendo reconhecida pela inovação e pela escala de atuação nacional e internacional. O Grupo GDM Seeds, por sua vez, tem investido em melhoramento genético, laboratórios de biotecnologia e expansão de variedades de sementes, consolidando presença tanto no Paraná quanto em outras regiões, contribuindo para o avanço tecnológico no campo.


Infraestrutura


A lista também traz a Conasa Infraestrutura S.A., que atua no setor de concessões desde 2007 e se tornou referência em projetos de saneamento básico, rodovias e iluminação pública. Presente em todas as regiões do país, emprega milhares de colaboradores e se posiciona como plataforma de investimentos em infraestrutura de médio porte, voltada para soluções sustentáveis e geração de valor social e econômico.


"Os resultados mostram que estamos conseguindo levar serviços essenciais a mais pessoas, melhorando a qualidade de vida da população. Nosso foco é continuar nesse caminho, sempre com responsabilidade social e ambiental, porque acreditamos que a infraestrutura tem um papel transformador no desenvolvimento do Brasil", comentou Mario Vieira Marcondes Neto, CEO da Conasa.


Alimentos e Bebidas


Uma das maiores indústrias de café solúvel do mundo, a Cacique também reafirmou presença no ranking. Fundada nos anos 1950, consolidou-se como grande exportadora, com produtos presentes em mais de 70 países. A empresa alia tradição e inovação tecnológica, mantendo forte vínculo com o mercado internacional e relevância estratégica para o agronegócio brasileiro, especialmente na cadeia do café.

Brasil



No ranking geral, a Petrobras manteve a liderança entre as empresas brasileiras, com receita líquida de R$ 490,8 bilhões em 2024, mesmo registrando queda de 4,1% em relação ao ano anterior. Na segunda posição aparece a JBS, que cresceu 14,6% e alcançou R$ 417 bilhões, seguida pela Raízen, com R$ 255,3 bilhões e avanço de 15,8%.


Completam os cinco primeiros lugares a Vale, que faturou R$ 206 bilhões, e a Vibra Energia, com R$ 172,3 bilhões. Entre os destaques também estão Cosan, Marfrig, Ultrapar, Grupo Carrefour Brasil e Cargill, que fecharam o ranking das dez maiores do país.



