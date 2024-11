Londrina Norte Shopping vai ter apresentação de coral gratuita

As crianças do Coral União para a Vitória, do Instituto União para a Vitória, estreiam a programação gratuita de apresentações natalinas no Londrina Norte Shopping. Serão 30 coralistas que sobem ao palco no domingo (1º), a partir das 16h, com um repertório natalino preparado especialmente para a ocasião. Ao longo do mês, diversas outras apresentações com outros grupos serão realizadas. As visitas ao Papai Noel também continuam, assim como o passeio de trenzinho e outras atrações.





Criado em 2016, o coral nasceu a partir de um convite para comemorar um dos aniversários do Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil). Na ocasião, a maestrina Wiviane Steiner e a presidente do instituto Lydia Fuganti aceitaram o desafio e iniciaram uma oficina de música com as crianças atendidas pela entidade, que já existe já 25 anos oferecendo possibilidades de geração de renda para as mulheres do Jardim União da Vitória, na zona sul de Londrina.

Para a apresentação no Londrina Norte Shopping, as crianças cantarão um repertório natalino que inclui canções como Jingle Bells Rock (James Lord Pierpont com arranjos de Celly Campello), Canção da Paz (Cezar Elbert), Maria Maria (Milton Nascimento), Natal Todo Dia (Kailla Meireles e Adalter Ferreira), O Rei Nasceu (Anderson Feliz Geisiel Reis), É Natal É Natal (Medley) e Amor Nasceu (Cezar Elbert).





O Papai Noel também está presente atendendo a criançada de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingo, das 14h às 20h, com 1h de intervalo. Quem quiser passear no trenzinho, o ingresso custa R$ 10. Crianças menores de 1 metro deverão estar acompanhadas. Nesse caso, o acompanhante não paga. Também é possível ainda tirar fotos impressas com o Papai Noel: a foto 10X15 custa R$ 20 e a foto 15X20 custa R$ 30. O combo de três fotos 10X15 sai por R$ 50, uma caneca com foto por R$ 40 e um calendário por R$ 40.

