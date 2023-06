Londrina recebe R$ 39,4 milhões de repasses obrigatórios do governo do Paraná em maio

O Governo do Paraná repassou, no mês de maio R$ 1,14 bilhão aos municípios paranaenses. O aporte para Londrina é o quarto maior entre as 399 cidades, ficando atrás de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais. Os recursos referem-se à parcela da arrecadação de impostos do Paraná cuja transferência ao nível municipal é obrigatória, conforme manda a Constituição.

Do total, foram repassados para Londrina R$ 39,4 milhões. Curitiba teve a maior parcela, recebendo em maio R$ 147,5 milhões. Em seguida vêm Araucária (R$ 60 milhões) e São José dos Pinhais (R$ 42 milhões), municípios com alto grau de industrialização. Depois de Londrina, a quinta maior parcela foi repassada a Maringá, no montante de R$ 37,4 milhões.

Os repasses aos municípios são revertidos mensalmente em serviços públicos prestados à população nas áreas da saúde, educação, segurança pública, transporte e infraestrutura.



Origem dos recursos

Dos 1,14 bilhão repassado, R$ 794,8 milhões correspondem à parte do ICMS que cabe aos municípios. O valor representa 25% do arrecadado pelo Estado com este imposto. Dos repasses referentes ao ICMS, é importante destacar que 20% são destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Essa alocação de recursos contribui diretamente para a manutenção e o desenvolvimento da educação básica, garantindo investimentos nas escolas e melhorias na qualidade da educação oferecida às crianças e aos jovens.

Além disso, foram destinados aos municípios R$ 343,4 milhões provenientes do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), referentes aos pagamentos da última parcela do imposto no ano de 2023. Também foram repassados recursos do Fundo de Exportação (R$ 6,5 milhões) e royalties do petróleo (R$ 172,2 mil), arrecadados pelo Estado.

De janeiro a maio de 2023, o Governo do Estado repassou R$ 5,96 bilhões aos municípios paranaenses.



Legislação

