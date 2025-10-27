Londrina registra crescimento de 10,2% nos emplacamentos com novo IPVA

Londrina registrou um aumento de 10,2% no número de emplacamentos de veículos após o anúncio da redução da alíquota de IPVA de 3,5% para 1,9% no Paraná. A evolução foi entre 20 de agosto, data em que o governo estadual anunciou a redução de 46% na cobrança, e 23 de outubro, um mês após a sanção da lei que oficializou a mudança. Segundo dados do Detran-PR ( Departamento de Trânsito do Paraná), foram 2.965 emplacamentos nesse período em 2025 (560 em agosto, 1.555 em setembro e 850 em outubro) contra 2.690 em 2024 (553 em agosto, 1.294 em setembro e 843 em outubro).





No Paraná, o aumento no número de veículos emplacados foi de 34,2% nesse período. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil novos veículos foram registrados no Estado, quase 20 mil a mais que no mesmo intervalo do ano anterior, segundo o Detran-PR. . A lei que reduz a alíquota sobre o valor venal dos veículos entra em vigor em janeiro de 2026.





3,4 milhões de proprietários

A redução do IPVA beneficia cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos, o que representa quase 83% da frota no Paraná. O impacto é significativo: um carro avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de imposto, passará a pagar R$ 950 em 2026 — uma economia de R$ 800 por ano.

Mais de 68% da frota tributada no Estado se enquadra nessa faixa de valor. Com a nova alíquota, o Paraná passa a ter o IPVA mais baixo do País, à frente de estados como Santa Catarina (2%) e São Paulo (4%). A lei ainda mantém a isenção para motocicletas de até 170 cilindradas, implementada em 2024, que já beneficia mais de 732 mil proprietários, especialmente motoboys e entregadores.

O aumento na base de veículos registrados contribui diretamente para equilibrar a arrecadação estadual, compensando parte da redução de alíquota e garantindo a manutenção da capacidade de investimento do Estado.

Para preservar esse equilíbrio, o Estado também implementou ajustes na legislação. A partir de 2026, a multa por atraso no pagamento do IPVA passará de 10% para 20%, mantendo-se a regra de cobrança diária de 0,33% ao dia, acrescida dos juros da taxa Selic.





“Já sentimos o impacto da redução do IPVA no aumento dos emplacamentos. Famílias que estavam adiando a compra do carro por planejamento financeiro agora têm o incentivo que faltava. Trabalhadores e estudantes também estão aproveitando as novas condições e pagando quase metade do valor de antes, com tudo mais fácil e acessível online”, afirmou Santin Roveda, presidente do Detran-PR.

Assim como para o Governo do Estado, o crescimento no número de emplacamentos já era previsto pelo Sindicovi-PR (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Paraná). Para a entidade, a expectativa de menor carga tributária a partir de 2026 já está estimulando a compra de veículos e o registro de novas frotas no Estado. O movimento deve se intensificar nos próximos meses, impactando positivamente o faturamento das concessionárias e a geração de empregos.





