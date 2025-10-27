Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
um mês após redução

Londrina registra crescimento de 10,2% nos emplacamentos com novo IPVA

Redação Bonde com AEN-PR
27 out 2025 às 16:48

Compartilhar notícia

Foto: Roberto Custódio
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Londrina registrou um aumento de 10,2% no número de emplacamentos de veículos após o anúncio da redução da alíquota de IPVA de 3,5% para 1,9% no Paraná. A evolução foi entre 20 de agosto, data em que o governo estadual anunciou a redução de 46% na cobrança, e 23 de outubro, um mês após a sanção da lei que oficializou a mudança. Segundo dados do Detran-PR ( Departamento de Trânsito do Paraná), foram 2.965 emplacamentos nesse período em 2025 (560 em agosto, 1.555 em setembro e 850 em outubro) contra 2.690 em 2024 (553 em agosto, 1.294 em setembro e 843 em outubro).


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

No Paraná, o aumento no número de veículos emplacados foi de 34,2% nesse período. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil novos veículos foram registrados no Estado, quase 20 mil a mais que no mesmo intervalo do ano anterior, segundo o Detran-PR.  . A lei que reduz a alíquota sobre o valor venal dos veículos entra em vigor em janeiro de 2026.


3,4 milhões de proprietários

A redução do IPVA beneficia cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos, o que representa quase 83% da frota no Paraná. O impacto é significativo: um carro avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de imposto, passará a pagar R$ 950 em 2026 — uma economia de R$ 800 por ano.

Publicidade


Mais de 68% da frota tributada no Estado se enquadra nessa faixa de valor. Com a nova alíquota, o Paraná passa a ter o IPVA mais baixo do País, à frente de estados como Santa Catarina (2%) e São Paulo (4%). A lei ainda mantém a isenção para motocicletas de até 170 cilindradas, implementada em 2024, que já beneficia mais de 732 mil proprietários, especialmente motoboys e entregadores.

Publicidade


O aumento na base de veículos registrados contribui diretamente para equilibrar a arrecadação estadual, compensando parte da redução de alíquota e garantindo a manutenção da capacidade de investimento do Estado.

Publicidade


Para preservar esse equilíbrio, o Estado também implementou ajustes na legislação. A partir de 2026, a multa por atraso no pagamento do IPVA passará de 10% para 20%, mantendo-se a regra de cobrança diária de 0,33% ao dia, acrescida dos juros da taxa Selic.


“Já sentimos o impacto da redução do IPVA no aumento dos emplacamentos. Famílias que estavam adiando a compra do carro por planejamento financeiro agora têm o incentivo que faltava. Trabalhadores e estudantes também estão aproveitando as novas condições e pagando quase metade do valor de antes, com tudo mais fácil e acessível online”, afirmou Santin Roveda, presidente do Detran-PR.

Publicidade


Assim como para o Governo do Estado, o crescimento no número de emplacamentos já era previsto pelo Sindicovi-PR (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Paraná). Para a entidade, a expectativa de menor carga tributária a partir de 2026 já está estimulando a compra de veículos e o registro de novas frotas no Estado. O movimento deve se intensificar nos próximos meses, impactando positivamente o faturamento das concessionárias e a geração de empregos.


Cadastre-se em nossa newsletter


Economia IPVA emplacamento Londrina crescimento
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas