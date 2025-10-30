Londrina registra nove meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos

Pelo nono mês consecutivo em 2025, Londrina registrou saldo positivo na geração de empregos formais, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados hoje (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em setembro, a cidade teve um saldo de 1.038 vagas, com 10.086 contratações e 9.048 desligamentos, consolidando o ritmo de crescimento no mercado de trabalho local. O resultado segue o comportamento do mercado de trabalho no Paraná, que voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em setembro e agora acumula a abertura de 121 mil vagas de trabalho formais criadas em 2025. Os números colocam o Estado como terceiro maior empregador do País no ano. As informações constam Caged, divulgado nesta quinta-feira (30).
Londrina
Somando os nove primeiros meses, o acumulado do ano já chega a 8.940 novos postos formais de trabalho, uma evolução de mais de 5% do trabalho com registro em carteira na cidade. O número supera com folga os empregos gerados em todo o ano de 2024, quando o saldo dos 12 meses foi de 5.654. Os setores que mais se destacam são o de serviços, com o maior saldo em números absolutos, 5.952, e o da construção, com maior crescimento percentual do mercado de trabalho, 11,47%.
O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, César Makiolke, destacou que o desempenho é fruto de um trabalho integrado da Prefeitura para fomentar o desenvolvimento. “Londrina tem sido, de fato, um celeiro de oportunidades. Em todos os setores, temos empresas contratando e a economia girando. A desburocratização, o estímulo à formalização, a qualificação profissional e a atração de novos investimentos são pilares dessa política pública que vem dando resultados concretos”, afirmou.
Além do esforço contínuo para facilitar o ambiente de negócios, da reaproximação com entidades e representantes de classe e do fortalecimento do setor produtivo, a cidade também inovou na forma de conectar trabalhadores às oportunidades. Em setembro, foi realizada a primeira edição da Conecta Norte, uma ação regional inédita de empregabilidade que reuniu os municípios de Cambé, Ibiporã e Londrina em um mutirão conjunto.
O evento mobilizou cerca de 1.200 pessoas e mais de 50 empresas no Ginásio do Moringão e resultou, já no dia da ação, na aprovação ou contratação de cerca de 650 perfis. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que geram impacto real na vida da população e reafirma Londrina como protagonista do estado na geração de empregos. Hoje, a cidade tem o segundo melhor desempenho da empregabilidade no Paraná, atrás apenas de Curitiba.
“Estamos falando de uma cidade que não apenas cresce, mas que constrói caminhos para que esse crescimento seja acessível a todos. As oportunidades estão chegando onde precisam chegar, e isso tem feito toda a diferença na qualidade de vida dos londrinenses. Com criatividade e um trabalho integrado entre os diferentes atores do poder público e da sociedade civil organizada, temos conseguido alcançar grandes resultados”, concluiu Makiolke.
No Paraná
Em setembro, as empresas paranaenses admitiram 171.918 novos trabalhadores e desligaram outros 159.872, o que corresponde a um saldo positivo de 12.046 vagas com carteira assinada que passaram a ser ocupadas. Com o resultado, o Paraná manteve a sequência de saldos positivos registrada desde o início de 2025. Setembro teve o melhor desempenho mensal desde março, quando foram criados 13.516 postos de trabalho.
Desde janeiro, o saldo paranaense de empregos formais acumula alta de 121.291 vagas – resultado de 1.606.202 admissões e 1.484.911 desligamentos nos nove primeiros meses do ano. Trata-se do terceiro melhor resultado do Brasil em números absolutos, atrás apenas de São Paulo (485.726) e Minas Gerais (164.634).
Em 2025, o Paraná responde por 41,1% das vagas geradas na região Sul, à frente de Santa Catarina, com saldo de 95.054 (32,2%) e do Rio Grande do Sul, com 78.452 (26,6%). O Estado também possui o maior contingente de pessoas empregadas com carteira assinada, com 3,34 milhões de trabalhadores, ante 2,91 milhões dos gaúchos e 2,66 milhões dos catarinenses que estão nas mesmas condições.
Setores da Economia
Todos os cinco grandes segmentos da economia analisados pelo Ministério do Trabalho e Emprego tiveram saldo positivo de empregos no Paraná entre janeiro e setembro de 2025. As empresas que trabalham com a prestação de serviços foram as que mais contrataram no Estado nestes nove meses, com 64.893 admissões a mais do que demissões. Depois, aparecem a indústria, com 26.856 vagas, comércio (17.324), construção civil (10.189) e a agropecuária (2.009).
No recorte mensal de setembro, todos os setores tiveram saldo positivo, novamente liderados pelos serviços (6.690), seguidos pelo comércio (2.860), indústria (1.591), agropecuária (470) e construção civil (435).
Curitiba lidera entre as cidades com maior abertura de novas vagas entre janeiro e setembro, com 24.983 empregos com carteira assinada. A Capital é seguida por Londrina (8.940), São José dos Pinhais (5.987), Cascavel (5.238) e Maringá (5.209). Dos 399 municípios paranaenses, 341 (85,5%) registraram mais admissões do que demissões em 2025.
Perfil dos contratados
As mulheres são a maioria das novas contratadas, ocupando 62.915 dos postos de trabalho formais criados, o que equivale a quase 51,9% das pessoas que ingressaram ou retornaram ao mercado de trabalho. As outras 58.376 vagas (cerca de 48,1% do total), são ocupadas pelos homens.
Com exceção daqueles com 65 anos ou mais, todas as outras faixas etárias registram saldo positivo de empregos neste ano. Aqueles que possuem entre 18 e 24 anos representam quase metade do volume de contratados (59.292), enquanto mais de 23% têm até 17 anos, o que demonstra uma grande quantidade de oportunidades para os jovens que estão em busca do primeiro emprego.
Em termos de escolaridade, a maior parte das novas vagas criadas no ano foi destinada a trabalhadores com ensino médio completo (85.394). Também houve bom volume de contratações de pessoas com ensino superior completo (8.109) e daquelas que ainda cursam o ensino médio (13.268) ou uma graduação (4.857).