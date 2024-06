Londrina registra saldo positivo de 484 postos de trabalho em maio, segundo Caged

Londrina registrou saldo positivo de 484 postos de trabalho em maio, resultado de 9.017 admissões e 8.533 desligamentos. No ano, o saldo também é positivo - 4.224 postos de trabalho com carteira assinada, o que resultou no recorde de 171.429 postos de trabalho formal na cidade, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho.

Em maio, os setores que se destacaram foram o de Serviços com 328 vagas abertas, seguido da Construção Civil com 213 vagas. Saldo negativo para o Comércio, com menos 71 postos de trabalho. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

O estoque de emprego formal totalizado nas cinco principais cidades da Região Metropolitana - Londrina, Arapongas, Cambé, Ibiporã e Rolândia - também apresentou saldo positivo, segundo análise do economista Marcos Rambalducci. Entre demissões e contratações o resultado foi um saldo de 725 postos de trabalho com carteira assinada lembrando que a geração de empregos no mês anterior foi de 935 postos. O setor de Serviços foi o que apresentou melhores números com saldo de 481 novos postos de trabalho, sendo o setor mais significativo em maio para a região, seguido da Construção Civil com saldo de 311 postos de trabalho. Leia mais: Definido Taxa das blusinhas começa a valer a partir de 1º de agosto Nova pesquisa Indústria de alimentos é a que mais emprega no Brasil, diz IBGE Hora de cruzar os dedos Mega-Sena acumula em R$ 100 milhões; sorteio será nesta quinta-feira Saiba mais TCU dá prazo para INSS endurecer sistema contra desconto indevido na aposentadoria

"Das 5 cidades analisadas, Rolândia, com uma evolução de 0,45% no saldo de empregos com carteira assinada, foi o destaque neste mês em termos relativos", afirma o economista. O município registrou 1.243 admissões e 1.130 desligamentos, com saldo de 113 postos de trabalho. Publicidade



PARANÁ

O Paraná foi o terceiro estado que mais gerou empregos formais no Brasil nos cinco primeiros meses de 2024, de acordo com o Caged. Entre janeiro e maio, foram gerados 96.019 novos postos de trabalho em todo o Estado, resultado da diferença entre as 880.456 admissões e os 784.437 desligamentos registrados em 2024. Publicidade

O Paraná ficou atrás somente de São Paulo (328.685) e Minas Gerais (133.412), que são estados mais populosos. Na sequência, com menos empregos criados do que o Paraná, estão Santa Catarina (84.481), Rio de Janeiro (73.310), Goiás (58.813) e Rio Grande do Sul (47.125). Em todo o Brasil, o saldo positivo de empregos no acumulado do ano foi de 1.088.955.

O saldo positivo de vagas criadas no Paraná em 2024 é 51,7% superior ao registrado no mesmo período de 2023, quando foram registrados 63.272 novos empregos. Levando em conta somente os postos de trabalho criados em maio de 2024, o saldo positivo foi de 8.082 novas vagas, fruto da diferença de 163.473 admissões e 155.391 desligamentos. Publicidade

Com isso, o Paraná chega a 3.187.420 pessoas empregadas com carteira assinada segundo o Caged, o maior estoque já registrado em toda a série histórica do levantamento desde que foram adotados os padrões estatísticos atuais, em janeiro de 2020.



SETORES

Publicidade