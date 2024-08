Londrina termina mês de julho com saldo de 633 vagas de emprego formal

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados esta semana pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) mostraram que em julho, Londrina teve saldo de 633 vagas no estoque de postos de trabalho, resultando em 9,5 mil admissões e 8,9 mil desligamentos. O desempenho é um pouco inferior ao registrado em junho, de 801 vagas, porém se mantém em nível acima dos valores registrados entre março e maio deste ano.





O setor que mais contribuiu positivamente para a balança na cidade foi o comércio, que somou 203 vagas no resultado entre contratações e demissões. A indústria aparece na sequência, com 184 vagas. Serviços (175) e construção civil (87) também contribuíram para o resultado favorável. Apenas a agropecuária ficou no vermelho em julho, com 16 vagas negativas. No acumulado do ano, Londrina tem 5.624 vagas de saldo, número 3,36% maior do que o registrado em janeiro.

Ao se considerar as cinco maiores cidades da Região Metropolitana de Londrina, o desempenho foi positivo em 1.072 vagas. Além de Londrina, com 633, a lista compilada pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR Londrina, traz Rolândia, com 187; Arapongas (170); e Cambé (124). Apenas Ibiporã, com 42 vagas negativas, apresentou resultado adverso.





No cenário estadual, Londrina foi o quinto município com melhor saldo de vagas no Caged, atrás de Curitiba (3.153), São José dos Pinhais (972), Maringá (760), Ponta Grossa (675). Já o Paraná, com 14.185 vagas, foi o segundo estado que mais gerou empregos no Brasil em julho, atrás apenas de São Paulo, com 61.847. O Estado ficou à frente de Santa Catarina (12.150), Minas Gerais (11.133) e Rio de Janeiro (10.598). Esse resultado é o saldo entre 173.331 admissões e 159.146 desligamentos ao longo do mês, e também representa praticamente o dobro das vagas aberta em julho de 2023 (7.231).

Com isso, o Paraná alcançou 124.647 novas vagas de emprego com carteira assinada no acumulado do ano, terceiro melhor resultado do Brasil, atrás apenas de São Paulo (441.076) e Minas Gerais (173.309). O resultado é maior do que a soma dos novos empregos de Bahia (64.696) e Mato Grosso (47.580), por exemplo. Foram criados 18.899 empregos em janeiro, 32.979 em fevereiro, 18.045 em março, 18.274 em abril, 8.439 em maio, 13.826 em junho e 14.185 em julho.





Os setores que mais empregaram no mês no Paraná foram a indústria (5.731), serviços (5.010), construção civil (2.173) e comércio (1.567). Entre os subsetores, os destaques foram indústrias de transformação (5.628), serviços de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (2.368) e atividades administrativas e serviços complementares (1.276). No ano, os destaques são serviços (65.763), indústria (31.677), construção (15.532), comércio (11.085) e agropecuária (594).