Londrina volta a registrar 100% de ocupação em rede hoteleira com eventos e turismo

Londrina vem se consolidando como um dos principais destinos do interior do Sul do Brasil em eventos não apenas de negócios, mas também de lazer. Prova disso é que no último final de semana a rede hoteleira da cidade voltou a registrar 100% de ocupação de leitos.





O bom movimento foi impulsionado principalmente pela apresentação do show Tardezinha, do cantor de pagode Thiaguinho, no Parque de Eventos Ney Braga, no sábado (13). Segundo os organizadores, o público somou mais de 15 mil pessoas. Outra atração em Londrina foi a Race Cup, evento automobilístico que agitou o Autódromo Ayrton Senna de sexta (12) a domingo (14).

Em ao menos duas outras oportunidades, essa mesma situação também foi registrada pelos hotéis da cidade neste ano. Em fevereiro, por conta da Movelpar, uma das maiores feiras do setor moveleiro, realizada em Arapongas, e em abril, quando a ExpoLondrina ocorreu concomitantemente a uma das etapas da Copa Truck no Autódromo Ayrton Senna, os estabelecimentos também tiveram suas reservas esgotadas.





Calendário

Para a diretora de Turismo da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Hérika Galli, a consolidação de um calendário oficial de eventos em Londrina, articulado neste ano em conjunto com o Londrina Convention & Visitors Bureau, fortalece o potencial do Município como polo de atração de diversos eventos que movimentam a economia local.





“A ocupação de 100% da rede hoteleira em mais um final de semana com um grande evento de lazer na cidade mostra que Londrina tem potencial para desenvolver as áreas do turismo que vão além de eventos e negócios. Isso movimenta toda a nossa economia, já que são pessoas vindas de várias partes do estado e do País que acabam consumindo por mais de um dia nos bares, restaurantes e no comércio, e mostra que o Município tem estrutura para continuar recebendo eventos de porte. Por isso a importância de termos um calendário unificado”.

Segundo Galli, já no início de setembro hotéis da cidade registravam 100% de reservas de leito por conta do show de Thiaguinho. “Tivemos registros de turistas vindos de São Paulo, do Rio Grande do Sul e até do Rio de Janeiro”, conta a diretora de Turismo da Codel.





Retorno imediato

O presidente do Londrina Convention Bureau, Fernando Teixeira, lembra que não apenas os hotéis, mas pousadas, motéis e apartamentos para locação de curta temporada também registraram alta procura, mostrando a força do turismo de eventos para a economia local.





“Esse movimento gera retorno imediato para restaurantes, bares, transporte e comércio, além de receita tributária para o poder público. Ele reforça a importância da união entre iniciativa privada e poder público para que Londrina continue captando grandes eventos culturais, esportivos e corporativos”, reforça.

“O Londrina Convention Bureau está à disposição tanto do setor corporativo quanto da gestão pública para que essa captação ocorra de forma fluida e eficiente, garantindo cada vez mais retorno para toda a economia socioeconômica da nossa região”, pontua Teixeira.





Festival ainda neste mês

Os empresários do setor vislumbram um grande movimento de turistas também para o final de semana dos dias 27 e 28, quando a cidade recebe a quarta edição do Tropicadelia. O festival que se diz uma mescla de música, arte e diversão reunirá 43 atrações nacionais do rap, funk e da música eletrônica em 26 shows durante 12 horas no Parque Ney Braga. O rapper Mano Brown é um dos nomes confirmados. O Instagram oficial do evento informa que já há setores com ingressos esgotados.



