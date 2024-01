Londrinenses começam a receber carnês do IPTU na segunda quinzena de janeiro

Os contribuintes londrinenses começarão a receber os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a partir da segunda quinzena de janeiro e o prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela do tributo vence em 30 de janeiro ou 15 de fevereiro. Quem optar pela cota única poderá garantir um desconto entre 10% e 15%. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o valor líquido lançado para o exercício de 2024, entre IPTU e coleta de lixo, ultrapassa os R$ 517 milhões.





No total, serão emitidos 279.105 carnês, sendo 131.739 com prazo em 30 de janeiro e 132.356 com vencimento em 15 de fevereiro. Outros 15.010 contribuintes terão isenção total do tributo. A separação em dois lotes tem o objetivo de não sobrecarregar o serviço dos Correios, por onde serão enviados os carnês. Mas os boletos também estarão disponíveis no portal da Prefeitura de Londrina (www.londrina.pr.gov.br). Para ter acesso, é preciso ter em mãos o número da inscrição do imóvel. O pagamento poderá ser feito nas casas lotéricas ou na rede bancária.





